https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590718712.html

В Челябинской области 31 декабря объявили выходным

В Челябинской области 31 декабря объявили выходным

Челябинская область объявила 31 декабря выходным днем, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:43

2020-12-24T12:43

2020-12-24T12:49

алексей текслер

владимир путин

новый год—2021

челябинская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156300/83/1563008315_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_c19b5b3d83d230cb0e38c51b29d83d5a.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Челябинская область объявила 31 декабря выходным днем, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем."Сегодня подписал документ об объявлении 31 декабря выходным днем", - сказал Текслер журналистам.Он уточнил, что это сделано для того, чтобы все смогли спокойно подготовиться и провести Новый год.

https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590694573.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, владимир путин, челябинская область, общество