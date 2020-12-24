https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590718712.html
В Челябинской области 31 декабря объявили выходным
В Челябинской области 31 декабря объявили выходным
Челябинская область объявила 31 декабря выходным днем, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:43
2020-12-24T12:43
2020-12-24T12:49
алексей текслер
владимир путин
новый год—2021
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Челябинская область объявила 31 декабря выходным днем, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем."Сегодня подписал документ об объявлении 31 декабря выходным днем", - сказал Текслер журналистам.Он уточнил, что это сделано для того, чтобы все смогли спокойно подготовиться и провести Новый год.
https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590694573.html
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алексей текслер, владимир путин, челябинская область, общество