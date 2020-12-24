Дагестан объявил 31 декабря выходным днем

"Привлечь лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой Республики Дагестан, а также лиц, замещающих в органах исполнительной власти Республики Дагестан должности государственной гражданской службы Республики Дагестан и иные должности, к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации", - говорится в указе.