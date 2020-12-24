Дагестан объявил 31 декабря выходным днем
12:37 24.12.2020 (обновлено: 13:06 24.12.2020)
© РИА Новости / NewsTeam / Перейти в фотобанкВид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы
МАХАЧКАЛА, 24 дек - РИА Новости. Врио главы Дагестана Сергей Меликов подписал указ, согласно которому 31 декабря становится выходным днем, рабочий день перенесен на субботу, 26 декабря, сообщает пресс-служба главы региона.
Президент России Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
"Привлечь лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой Республики Дагестан, а также лиц, замещающих в органах исполнительной власти Республики Дагестан должности государственной гражданской службы Республики Дагестан и иные должности, к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации", - говорится в указе.