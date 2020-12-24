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В Алтайском крае 31 декабря объявили выходным
В Алтайском крае 31 декабря объявили выходным
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём на территории региона с сохранением зарплаты, сообщает... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:21
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новый год—2021
виктор томенко
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём на территории региона с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба правительства края.В среду президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам принять решения об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём. Ранее такие указы подписали десятки глав регионов, однако на Алтае, по данным пресс-службы, изначально такой инициативы не планировали."Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об установлении нерабочего дня 31 декабря 2020 года. Указом предписано органам исполнительной власти Алтайского края установить для гражданских служащих нерабочий день 31 декабря 2020 года с сохранением денежного содержания (среднего заработка)", - говорится в сообщении.В указе содержится рекомендация иным органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Алтайского края, также принять решение об установлении работникам нерабочего дня 31 декабря 2020 года с сохранением среднего заработка. "При этом необходимо учесть режимы работы и обеспечить бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения", - подчёркнули в пресс-службе.
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виктор томенко, алтайский край, общество

В Алтайском крае 31 декабря объявили выходным

11:21 24.12.2020 (обновлено: 11:22 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодний фейерверк
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БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём на территории региона с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба правительства края.
В среду президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам принять решения об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём. Ранее такие указы подписали десятки глав регионов, однако на Алтае, по данным пресс-службы, изначально такой инициативы не планировали.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об установлении нерабочего дня 31 декабря 2020 года. Указом предписано органам исполнительной власти Алтайского края установить для гражданских служащих нерабочий день 31 декабря 2020 года с сохранением денежного содержания (среднего заработка)", - говорится в сообщении.
В указе содержится рекомендация иным органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Алтайского края, также принять решение об установлении работникам нерабочего дня 31 декабря 2020 года с сохранением среднего заработка. "При этом необходимо учесть режимы работы и обеспечить бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения", - подчёркнули в пресс-службе.
 
Новый год—2021Виктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
 
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