https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590694573.html
В Астраханской области 31 декабря объявили выходным
В Астраханской области 31 декабря объявили выходным
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о том, что 31 декабря в регионе будет выходным, сообщает управление администрации главы... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:05
2020-12-24T11:05
2020-12-24T11:05
новый год—2021
игорь бабушкин
владимир путин
астраханская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590550174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a8f9426373745fd7a36272d8a8e4136.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о том, что 31 декабря в регионе будет выходным, сообщает управление администрации главы региона.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Также в документе содержатся рекомендации для руководителей муниципалитетов и остальных работодателей всех форм собственности перенести рабочий день накануне праздника Нового года на последнюю субботу декабря.
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590550174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_666ff79041e69c9c1baf99c3d7eed042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин, владимир путин, астраханская область, общество