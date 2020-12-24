https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590694573.html

В Астраханской области 31 декабря объявили выходным

В Астраханской области 31 декабря объявили выходным

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о том, что 31 декабря в регионе будет выходным, сообщает управление администрации главы... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:05

2020-12-24T11:05

2020-12-24T11:05

новый год—2021

игорь бабушкин

владимир путин

астраханская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590550174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a8f9426373745fd7a36272d8a8e4136.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о том, что 31 декабря в регионе будет выходным, сообщает управление администрации главы региона.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Также в документе содержатся рекомендации для руководителей муниципалитетов и остальных работодателей всех форм собственности перенести рабочий день накануне праздника Нового года на последнюю субботу декабря.

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь бабушкин, владимир путин, астраханская область, общество