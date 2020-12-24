https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590692587.html

В Ростовской области 31 декабря объявили выходным

В Ростовской области 31 декабря объявили выходным

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о том, что 31 декабря в регионе будет выходным, сообщает правительство области. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:59

2020-12-24T10:59

2020-12-24T10:59

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василий голубев

владимир путин

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о том, что 31 декабря в регионе будет выходным, сообщает правительство области.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем."В указе говорится о том, что 31 декабря будет предоставлен день отдыха, за который предстоит отработать 26 декабря", - сказано в сообщении.Документ касается государственных служащих, которые работают в органах исполнительной власти Ростовской области. Однако аналогичное решение губернатор рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590685726.html

ростовская область

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василий голубев, владимир путин, ростовская область, общество