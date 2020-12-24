https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590680745.html

В Свердловской области 31 декабря объявили выходным

В Свердловской области 31 декабря объявили выходным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем, вместо него рабочей станет суббота, 26 декабря. Об этом РИА Новости сообщили... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:42

2020-12-24T09:42

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем, вместо него рабочей станет суббота, 26 декабря. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте информационной политики региона.Ранее Куйвашев заявлял, что не будет принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы.Распоряжение глава региона подпишет сегодня. Выходной с субботы, 26 декабря, перенесут для тех, кто занимает государственные должности Свердловской области, и для государственных гражданских служащих. Органам госвласти, местного самоуправления и подведомственным им учреждениям также рекомендовали перенести выходной с субботы на четверг.Накануне президент рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря в этом году официальным выходным. По словам Путина, работа в последний день года все равно "мягко говоря, своеобразная", а согласно закону сделать выходной на федеральном уровне в столь сжатые сроки нельзя.После этого 31-е число объявили нерабочим — вместо 26 декабря — в Липецкой, Тверской, Самарской, Смоленской, Калужской, Новосибирской, Ивановской, Челябинской, Нижегородской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане, Республике Марий Эл, на Чукотке, в КЧР, Алтайском крае, Башкирии, Хабаровском и Красноярском краях и Приамурье.Ранее аналогичное решение приняли руководители следующих субъектов: Алтая, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской областей, Бурятии, Забайкалья, Еврейской автономной области, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Камчатки, Республики Карелии, Крыма и Севастополя, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской областей, Мордовии, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской и Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого АО, Ставрополья, Тамбовской области, Татарстана, Томской и Тульской областей, Тывы, Ульяновской и Ярославской областей, Чувашии, Ямало-Ненецкого АО и Ингушетии.

https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590617798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область