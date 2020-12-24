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В Новосибирской области 31 декабря объявят нерабочим днем

В Новосибирской области 31 декабря объявят нерабочим днем

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем, ранее он не собирался издавать никаких... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:55

2020-12-24T08:55

2020-12-24T10:06

андрей травников

владимир путин

новый год—2021

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем, ранее он не собирался издавать никаких распоряжений на этот счет.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем. На пресс-конференции 11 декабря Травников обратился ко всем руководителям предприятий региона с просьбой рассмотреть возможность сделать 31 декабря выходным днем для своих сотрудников, сам же он никаких распоряжений для госслужащих на этот счет издавать не собирался."Глава Новосибирской области принял решение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем", - говорится в четверг сообщении пресс-службы облправительства.Власти напомнили, что губернатор уже обращался ко всем руководителям предприятий и организаций с предложением организовать дополнительный день отдыха для своих сотрудников."Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом – распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днём отдыха… В шутку – могу поздравить, в первую очередь, мужчин – у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть", – приводятся в сообщении слова Травникова.

https://ria.ru/20201224/rekomendatsiya-1590666469.html

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андрей травников, владимир путин, новосибирская область, общество