https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590667619.html

Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем

Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем

Власти Красноярского края решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе и, возможно, без переноса с другого выходного, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:28

2020-12-24T07:28

2020-12-24T07:28

новый год—2021

александр усс

владимир путин

красноярский край

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Власти Красноярского края решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе и, возможно, без переноса с другого выходного, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Ранее губернатор Александр Усс сообщал о том, что 31 останется рабочим днем в регионе.

https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590595574.html

красноярский край

красноярск

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александр усс, владимир путин, красноярский край, красноярск, общество