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https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590667619.html
Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
Власти Красноярского края решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе и, возможно, без переноса с другого выходного, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:28
2020-12-24T07:28
новый год—2021
александр усс
владимир путин
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Власти Красноярского края решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе и, возможно, без переноса с другого выходного, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Ранее губернатор Александр Усс сообщал о том, что 31 останется рабочим днем в регионе.
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александр усс, владимир путин, красноярский край, красноярск, общество

Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем

07:28 24.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Власти Красноярского края решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе и, возможно, без переноса с другого выходного, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
"Сегодня утром принято решение объявить 31 декабря выходным днем. Указ сейчас готовится. Юристы прорабатывают детали документа, в том числе рассматривают возможность сделать это без переноса с другого выходного дня", - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Александр Усс сообщал о том, что 31 останется рабочим днем в регионе.
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Вчера, 16:26Новый год—2021
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Новый год—2021Александр УссВладимир ПутинКрасноярский крайКрасноярскОбщество
 
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