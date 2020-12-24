https://ria.ru/20201224/voyna-1590676996.html

Забивали плетками: раскрыты детали зверств нацистов на северо-западе СССР

Забивали плетками: раскрыты детали зверств нацистов на северо-западе СССР

Участники гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" в годы Великой Отечественной войны массово убивали мирных жителей на оккупированных землях Псковской РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:20

2020-12-24T09:20

2020-12-24T09:35

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Участники гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" в годы Великой Отечественной войны массово убивали мирных жителей на оккупированных землях Псковской и Новгородской областей, изощряясь в садизме, следует из рассекреченных материалов Управления ФСБ России по Новгородской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди этих материалов – датированная октябрем 1962 года справка Управления Комитета государственной безопасности СССР по Новгородской области, содержащая сведения о государственном преступнике, командире карательного батальона 667 "Шелонь" Александре Риссе, еще до войны в СССР проходившем по делу о шпионаже в пользу Германии, но отпущенном за недоказанностью. Батальон 667 наиболее известен по массовой казни жителей деревень Бычково и Починок Новгородской области в декабре 1942 года. Всего за время оккупации 667 батальон уничтожил около 40 населенных пунктов вокруг Новгорода.В справке приведены подробности почти двух десятков других казней мирных граждан, которые учиняли каратели, ведомые Риссом. Как отмечалось в документе, в ходе массовых расправ 667 батальона над мирным населением сам Рисс отличался особой жестокостью и изуверством.Согласно справке, бывший капитан Красной Армии Рисс летом 1941 года добровольно перешел на сторону гитлеровцев и поступил на службу в немецкий разведывательный орган "Абвергруппу-111", действовавший при 16-й армии вермахта. Первые сведения о личном участии Рисса в карательных акциях на северо-западе СССР датированы осенью 1941 года, когда, как указывается в справке, он лично расстрелял трех жителей Старорусского района Новгородской области. Также Рисс лично избивал розгами и резиновой плетью некоторых жителей деревень Устрики и Заднее поле Старорусского района за невыполнение ими нарядов оккупационных властей и якобы за хранение оружия."Приблизительно в феврале 1942 года "Абвергруппа-111 перебазировалась в деревню Скугры Дновского района Псковской области, где Рисс по заданию немцев приступил к формированию карательного отряда для борьбы с советскими партизанами. Вскоре этот карательный отряд был реорганизован в 667 батальон "Шелонь". Сначала Рисс являлся командиром 2 роты, а с апреля 1943 года – командиром этого батальона", - указывалось в справке.Согласно справке КГБ, летом 1942 года в районе озер Сусельницкое и Полисто Ашевского района Псковской области каратели Григорьев, Захаревич и другие задержали группу женщин из шести-семи человек, у одной из которых был грудной ребенок. "Все они были тут же расстреляны по подозрению в том, что являются семьями советских партизан. Тогда же были расстреляны старик и две женщины, трупы которых сброшены в придорожную канаву", - говорится в документе.Осенью 1942 года каратель Шаболдин арестовал жительницу деревни Алексино Анисью Кузьмину с двумя малолетними детьми. По приказу Рисса их всех расстреляли. Члены разведгруппы Григорьева в конце того же года арестовали 13 жителей деревень Петрово, Семеновщины и других населенных пунктов и расстреляли их по пути к штабу батальона, располагавшемуся в Алексине, а трупы сбросили в пруд.В справке рассказывается, как в декабре того года около 80 мирных жителей Станковского и Сосницкого сельских советов Дедовичского района Псковской области, укрывавшихся в лесу, решили перейти через линию фронта в тыл Красной Армии. Каратели их задержали и доставили в штаб в Алексино. Там несколько семей (всего свыше 25 человек, среди них много женщин и детей) были расстреляны.В том же месяце каратели 667 батальона поймали скрывавшуюся в Серболовском лесу жительницу деревни Никитино Марию Вепрес с тремя детьми и расстреляли их при конвоировании в штаб. В том же месяце участники батальона 667 арестовали и расстреляли семью партизан Ивановых, бывших жителей деревни Коноплюха – их сына двух лет, пятилетнюю дочь, мать и бабушку.В январе 1943 года каратели захватили в лесу семью партизана Аникина – жену с двумя сыновьями трех и пяти с половиной лет, доставили в Алексино, где также расстреляли. В марте 1943 года Рисс лично казнил двух молодых людей, отказавшихся служить в карательном батальоне. Как показывал на допросе в КГБ в 1961 году бывший участник батальона 667 Григорий Бурцев, в тот день построили всех мобилизованных в батальон и перед строем полураздетых молодых людей, брошенных на землю в весеннюю грязь, били кожаной плеткой, после чего Рисс застрелил обоих.По мере того как Красная Армия одерживала все новые победы, отвоевывая у гитлеровцев занятые ими территории, расправы, творимые батальоном 667, становились все чудовищнее."Еще более нечеловеческие злодеяния зондерфюрером Риссом были проявлены в деревнях Конюплюха, Поревичи и других. После боев Рисс давал указание уничтожать всех, кто имеется из мирных жителей в избах и землянках… В деревне Алексино Риссом было расстреляно самим лично и по его распоряжению очень много партизан и мирных жителей" - это показания бывшего сослуживца Рисса по батальону 667 Алексашкина, данные им на допросе в КГБ в 1961 году."Летом 1943 года в деревню Алексино каратели привели из леса молодого человека Ухова, ему было тогда лет 15. Каратели насмерть забили его ременными плетками, а затем оттащили к траншее и бросили в нее" - такие показания свидетелей приведены в справке.Так же летом сорок третьего в деревне Кривицы Болотовского района Новгородской области подручные Рисса привели к нему молодого человека лет двадцати. Рисс и член 667 батальона Гуревич его сильно избили. Затем молодого человека вывели на улицу, где Гуревич с другим карателем Проклиенко обвязали его веревкой и потащили волоком по земле. Затем Гуревич заставил мужчину поднятья и бежать по направлению к лесу, и когда тот побежал, каратель убил его очередью из автомата. Тогда же по приказу Рисса и в его присутствии каратели расстреляли юношу, одетого в форму ученика ремесленного училища.В октябре 1943 года по приказу Рисса Гуревич и Проклиенко расстреляли большую семью жителя деревни Вышегород Пожеревицкого района Псковской области Богданова только за то, что его дочь ушла к партизанам. Было убито 12 человек – сам Богданов с женой и ее сестрой, а также их дети и племянники в возрасте от 5 до 19 лет.В справке приведены биографические сведения о Риссе."После изгнания немецко-фашистских оккупантов с территории Новгородской и Псковской областей по прежнему месту дислокации штаба 667 карательного батальона были обнаружены в деревне Подсобляево большие ямы, заполненные трупами расстрелянных советских граждан", - указывается в справке КГБ.По национальности немец, Рисс родился в 1904 году в деревне Алтын-Маркет Евпаторийского района Крымской области. В 1938 году был арестован органами НКВД "по подозрению в принадлежности к немецким разведывательным органам", но в 1940 году был освобожден из-под стражи за недоказанностью. С мая 1941 года командовал 524-м батальоном стрелкового полка, дислоцировавшегося в городе Березники Пермской области. В июле 1941 года в составе 524-го полка 112-й стрелковой дивизии 22-й армии в звании капитана был направлен на фронт, где добровольно сдался в плен.Летом 1941 года добровольно перешел на сторону гитлеровцев и поступил на службу в немецкий разведывательный орган "Абвергруппу-111", действовавший при 16-й армии вермахта. Находясь на службе у немецкой разведки, Рисс занимался подготовкой и заброской агентуры с южного берега озера Ильмень, расположенного в западной части Новгородской армии, в тыл советских войск.По данным КГБ, приблизительно в феврале 1942 года "Абвергруппа-111" перебазировалась в деревню Скугры Дновского района Псковской области, где Рисс по заданию немцев приступил к формированию карательного отряда для борьбы с советскими партизанами. Вскоре этот карательный отряд был реорганизован в 667-й батальон "Шелонь". Сначала Рисс был командиром 2 роты, а с апреля 1943 года – командиром этого батальона.После войны Рисс проживал в Западной Германии в городах Бад-Айбинге, Крайсбурге, Розенхайме и был участником "Комитета освобождения народов России" – политического органа, созданного в 1944 году при участии гитлеровцев для свержения советской власти, которым руководил военный преступник, предатель генерал Андрей Власов.Позже Рисс был участником антисоветской организации "Народно-трудовой союз", поддерживавшейся спецслужбами США и Великобритании, и выступал с речами против СССР. В 1949 году выехал в США, где поселился в городе Кливленде и работал на железнодорожной станции.

https://ria.ru/20201224/karatel-1590672639.html

https://ria.ru/20201126/sssr-1586369134.html

https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

https://ria.ru/20201017/istoriya-1580276255.html

https://ria.ru/20200803/1575290195.html

https://ria.ru/20200720/1574395926.html

https://ria.ru/20201207/vlasov-1587712365.html

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без срока давности, псковская область, новгородская область, ссср, общество