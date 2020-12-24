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В Воронеже задержали депутата городской думы
В Воронеже задержали депутата городской думы
Следователи задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере одного из депутатов Воронежской городской думы, у его коллеги по заксобранию прошел обыск, РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:06
2020-12-24T18:06
россия
воронежская городская дума
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
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воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Следователи задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере одного из депутатов Воронежской городской думы, у его коллеги по заксобранию прошел обыск, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.По его словам, сейчас задержанный депутат допрошен в качестве подозреваемого. Санкция статьи о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до десяти лет лишения свободы.Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подробности которого пока не разглашаются.Личность задержанного не раскрывается, однако, по данным Вести-Воронеж и ряда местных Telegram-каналов, речь идет о Сергее Кудрявцеве, члене фракции "Единая Россия", который осенью этого года в третий раз подряд был избран депутатом. Местом работы Кудрявцева на сайте заксобрания указана Воронежская городская дума, то есть он является депутатом на постоянной основе.
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россия, воронежская городская дума, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, воронежская область, воронеж, происшествия

В Воронеже задержали депутата городской думы

18:06 24.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
Здание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Следователи задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере одного из депутатов Воронежской городской думы, у его коллеги по заксобранию прошел обыск, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня следственными органами в рамках расследования дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, был задержан один из депутатов Воронежской городской думы. Кроме того, сегодня же у другого депутата были проведены обысковые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас задержанный депутат допрошен в качестве подозреваемого. Санкция статьи о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подробности которого пока не разглашаются.
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Личность задержанного не раскрывается, однако, по данным Вести-Воронеж и ряда местных Telegram-каналов, речь идет о Сергее Кудрявцеве, члене фракции "Единая Россия", который осенью этого года в третий раз подряд был избран депутатом. Местом работы Кудрявцева на сайте заксобрания указана Воронежская городская дума, то есть он является депутатом на постоянной основе.
 
РоссияВоронежская городская ДумаСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияВоронежская областьВоронежПроисшествия
 
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