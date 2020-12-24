В Воронеже задержали депутата городской думы
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Следователи задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере одного из депутатов Воронежской городской думы, у его коллеги по заксобранию прошел обыск, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
"Сегодня следственными органами в рамках расследования дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, был задержан один из депутатов Воронежской городской думы. Кроме того, сегодня же у другого депутата были проведены обысковые мероприятия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас задержанный депутат допрошен в качестве подозреваемого. Санкция статьи о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подробности которого пока не разглашаются.
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Личность задержанного не раскрывается, однако, по данным Вести-Воронеж и ряда местных Telegram-каналов, речь идет о Сергее Кудрявцеве, члене фракции "Единая Россия", который осенью этого года в третий раз подряд был избран депутатом. Местом работы Кудрявцева на сайте заксобрания указана Воронежская городская дума, то есть он является депутатом на постоянной основе.