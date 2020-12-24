https://ria.ru/20201224/voronezh-1590803785.html

В Воронеже задержали депутата городской думы

В Воронеже задержали депутата городской думы

Следователи задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере одного из депутатов Воронежской городской думы, у его коллеги по заксобранию прошел обыск, РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:06

2020-12-24T18:06

2020-12-24T18:06

россия

воронежская городская дума

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

воронежская область

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Следователи задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере одного из депутатов Воронежской городской думы, у его коллеги по заксобранию прошел обыск, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.По его словам, сейчас задержанный депутат допрошен в качестве подозреваемого. Санкция статьи о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до десяти лет лишения свободы.Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подробности которого пока не разглашаются.Личность задержанного не раскрывается, однако, по данным Вести-Воронеж и ряда местных Telegram-каналов, речь идет о Сергее Кудрявцеве, члене фракции "Единая Россия", который осенью этого года в третий раз подряд был избран депутатом. Местом работы Кудрявцева на сайте заксобрания указана Воронежская городская дума, то есть он является депутатом на постоянной основе.

https://ria.ru/20201209/relsy-1588491724.html

россия

воронежская область

воронеж

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россия, воронежская городская дума, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, воронежская область, воронеж, происшествия