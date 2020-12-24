Климов назвал сумму вливаний США на акции по вмешательству
17:56 24.12.2020 (обновлено: 18:04 24.12.2020)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США по линии госдепартамента и Пентагона ежегодно направляют на акции по вмешательству в дела других государств, включая Россию, более трех миллиардов долларов, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
На заседании комиссии в четверг он подчеркнул, что действуют определенные структуры, которые на деньги госдепартамента и Пентагона занимаются разработкой таких акций.
"Мы специально посчитали, ежегодно на разработку акций по вмешательству в дела других государств, преимущественно - России, направляется порядка 3,1 миллиарда долларов", - сказал законодатель.
Кроме того, по данным комиссии Совфеда, около 400-500 офицеров центрального аппарата ЦРУ занимаются политическим планированием в отношении России. При этом "бюро по разведке госдепартамента выявляет те кадры, которые впоследствии могут стать иноагентами", заключил он.