https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590801367.html

Климов назвал сумму вливаний США на акции по вмешательству

Климов назвал сумму вливаний США на акции по вмешательству

США по линии госдепартамента и Пентагона ежегодно направляют на акции по вмешательству в дела других государств, включая Россию, более трех миллиардов долларов, РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:56

2020-12-24T17:56

2020-12-24T18:04

министерство обороны сша

россия

андрей климов

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в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США по линии госдепартамента и Пентагона ежегодно направляют на акции по вмешательству в дела других государств, включая Россию, более трех миллиардов долларов, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.На заседании комиссии в четверг он подчеркнул, что действуют определенные структуры, которые на деньги госдепартамента и Пентагона занимаются разработкой таких акций.Кроме того, по данным комиссии Совфеда, около 400-500 офицеров центрального аппарата ЦРУ занимаются политическим планированием в отношении России. При этом "бюро по разведке госдепартамента выявляет те кадры, которые впоследствии могут стать иноагентами", заключил он.

https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590781654.html

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министерство обороны сша, россия, андрей климов, сша, в мире