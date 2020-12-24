https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590781654.html

Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы

Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы

Избирательная система России готова к возможному вмешательству в выборы, находится во всеоружии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:30

2020-12-24T16:30

2020-12-24T16:35

элла памфилова

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:103:1972:1212_1920x0_80_0_0_bd5bcd8636325df2f53805f010a99a65.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Избирательная система России готова к возможному вмешательству в выборы, находится во всеоружии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять.Она добавила, что вмешательство в выборы "не касается чисто технического аспекта, взлома сайтов или еще чего-то"."Ведь вмешательство - оно многомерное, многообразное, это определенная информационная политика, когда нас обвиняют в пропаганде, давайте посмотрим, что другая сторона делает, это определенная цензура, не у нас, которая формирует негативный образ страны. И целый ряд других факторов по совокупности", - отметила председатель ЦИК.По ее словам, целый ряд организаций других государств выделяют суммы на поддержку политических движений внутри страны, "у которых совершенно четкая задача - снести выборы". Если раньше они делали вид, что работают на избирателей и заинтересованы в чистоте выборов, то сейчас не скрывают своих намерений и "все настолько очевидно, что мы это знаем, и все это знают", подчеркнула глава ЦИК.Также перед избирательной системой стоит задача опровергать неправду, "информационный мусор" о то, что выборы в России не могут быть честными."Мы должны показывать, что все не так. Это нормальное для нынешнего времени понимание ситуации, адекватная ее оценка и адекватная реакция", - резюмировала председатель ЦИК.

https://ria.ru/20201223/vybory-1590559007.html

https://ria.ru/20201223/uborschitsa-1590566198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, владимир путин, политика