https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590781654.html
Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
Избирательная система России готова к возможному вмешательству в выборы, находится во всеоружии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:30
2020-12-24T16:30
2020-12-24T16:35
элла памфилова
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Избирательная система России готова к возможному вмешательству в выборы, находится во всеоружии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять.Она добавила, что вмешательство в выборы "не касается чисто технического аспекта, взлома сайтов или еще чего-то"."Ведь вмешательство - оно многомерное, многообразное, это определенная информационная политика, когда нас обвиняют в пропаганде, давайте посмотрим, что другая сторона делает, это определенная цензура, не у нас, которая формирует негативный образ страны. И целый ряд других факторов по совокупности", - отметила председатель ЦИК.По ее словам, целый ряд организаций других государств выделяют суммы на поддержку политических движений внутри страны, "у которых совершенно четкая задача - снести выборы". Если раньше они делали вид, что работают на избирателей и заинтересованы в чистоте выборов, то сейчас не скрывают своих намерений и "все настолько очевидно, что мы это знаем, и все это знают", подчеркнула глава ЦИК.Также перед избирательной системой стоит задача опровергать неправду, "информационный мусор" о то, что выборы в России не могут быть честными."Мы должны показывать, что все не так. Это нормальное для нынешнего времени понимание ситуации, адекватная ее оценка и адекватная реакция", - резюмировала председатель ЦИК.
https://ria.ru/20201223/vybory-1590559007.html
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элла памфилова, владимир путин, политика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Избирательная система России готова к возможному вмешательству в выборы, находится во всеоружии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
Президент РФ Владимир Путин
в ходе большой пресс-конференции выразил уверенность, что вмешательство в выборы будет, но страна к этому готовится и сможет эффективно противостоять.
"Конечно, мы готовы, конечно, мы во всеоружии, потому что другого выхода нет. А наше оружие - это правда, это максимальная прозрачность процесса голосования, наша стратегия, наше оружие - то, что мы опираемся на мнение наших избирателей, у нас обратная связь, мы реагируем на их запросы, мы работаем на защиту их прав. Вот главное наше оружие", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".
Она добавила, что вмешательство в выборы "не касается чисто технического аспекта, взлома сайтов или еще чего-то".
"Ведь вмешательство - оно многомерное, многообразное, это определенная информационная политика, когда нас обвиняют в пропаганде, давайте посмотрим, что другая сторона делает, это определенная цензура, не у нас, которая формирует негативный образ страны. И целый ряд других факторов по совокупности", - отметила председатель ЦИК.
По ее словам, целый ряд организаций других государств выделяют суммы на поддержку политических движений внутри страны, "у которых совершенно четкая задача - снести выборы". Если раньше они делали вид, что работают на избирателей и заинтересованы в чистоте выборов, то сейчас не скрывают своих намерений и "все настолько очевидно, что мы это знаем, и все это знают", подчеркнула глава ЦИК.
"Мы в этой ситуации работаем давно, это не явление сегодняшнего дня. Просто явление сегодняшнего дня, что Россию кто-то объявил своим врагом. По крайней мере, раньше, об этом так открыто не говорили. А когда тебя объявляют врагом, то что делают с врагом? Врага или хотят уничтожить, или максимально ослабить. Поскольку это открыто заявлено", - пояснила она.
Также перед избирательной системой стоит задача опровергать неправду, "информационный мусор" о то, что выборы в России не могут быть честными.
"Мы должны показывать, что все не так. Это нормальное для нынешнего времени понимание ситуации, адекватная ее оценка и адекватная реакция", - резюмировала председатель ЦИК.