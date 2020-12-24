https://ria.ru/20201224/vitse-gubernator-1590733950.html

Против бывшего вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело

Против бывшего вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело

Бывший вице-губернатор Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела о незаконном участии в бизнесе, сообщает в четверг СК РФ. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:15

2020-12-24T13:15

2020-12-24T13:34

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела о незаконном участии в бизнесе, сообщает в четверг СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности", - говорится в релизе.При этом имя бывшего чиновника не раскрывается, а в распространенном СК РФ видео задержания его лицо специально размыто.По данным следствия, будучи в ноябре 2019 - сентябре 2020 года вице-губернатором региона, подозреваемый "лично и с помощью доверенного лица занимался предпринимательством" в области строительства.В частности, эта компания с 2015 года строила многоэтажку на шоссе Нефтяников в Краснодаре, а в 2017 году передала права на помещения (252 квартиры и другая недвижимость) другой фирме, "при этом оплата была произведена векселями, которые ничем не обеспечены".На посту вице-губернатора подозреваемый, по данным СК РФ, лоббировал интересы строительной компании и получал свою часть дохода от бизнеса."Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 квадратных метров стоимостью более 12,8 миллионов рублей", - отмечает следствие, не раскрывая иные детали.

https://ria.ru/20201223/levchenko-1590636122.html

https://ria.ru/20201223/ishaev-1590505331.html

краснодарский край

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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия