https://ria.ru/20201224/vitse-gubernator-1590733950.html
Против бывшего вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело
Против бывшего вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело
Бывший вице-губернатор Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела о незаконном участии в бизнесе, сообщает в четверг СК РФ. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:15
2020-12-24T13:15
2020-12-24T13:34
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела о незаконном участии в бизнесе, сообщает в четверг СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности", - говорится в релизе.При этом имя бывшего чиновника не раскрывается, а в распространенном СК РФ видео задержания его лицо специально размыто.По данным следствия, будучи в ноябре 2019 - сентябре 2020 года вице-губернатором региона, подозреваемый "лично и с помощью доверенного лица занимался предпринимательством" в области строительства.В частности, эта компания с 2015 года строила многоэтажку на шоссе Нефтяников в Краснодаре, а в 2017 году передала права на помещения (252 квартиры и другая недвижимость) другой фирме, "при этом оплата была произведена векселями, которые ничем не обеспечены".На посту вице-губернатора подозреваемый, по данным СК РФ, лоббировал интересы строительной компании и получал свою часть дохода от бизнеса."Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 квадратных метров стоимостью более 12,8 миллионов рублей", - отмечает следствие, не раскрывая иные детали.
https://ria.ru/20201223/levchenko-1590636122.html
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Бывший вице-губернатор Краснодарского края
стал фигурантом уголовного дела о незаконном участии в бизнесе, сообщает в четверг СК
РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности", - говорится в релизе.
При этом имя бывшего чиновника не раскрывается, а в распространенном СК РФ видео задержания его лицо специально размыто.
По данным следствия, будучи в ноябре 2019 - сентябре 2020 года вице-губернатором региона, подозреваемый "лично и с помощью доверенного лица занимался предпринимательством" в области строительства.
В частности, эта компания с 2015 года строила многоэтажку на шоссе Нефтяников в Краснодаре
, а в 2017 году передала права на помещения (252 квартиры и другая недвижимость) другой фирме, "при этом оплата была произведена векселями, которые ничем не обеспечены".
На посту вице-губернатора подозреваемый, по данным СК РФ, лоббировал интересы строительной компании и получал свою часть дохода от бизнеса.
"Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 квадратных метров стоимостью более 12,8 миллионов рублей", - отмечает следствие, не раскрывая иные детали.