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Палата представителей планирует преодолеть вето на оборонный бюджет
Палата представителей планирует преодолеть вето на оборонный бюджет
Палата представителей конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, заявила спикер палаты... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T00:53
2020-12-24T00:53
нэнси пелоси
северный поток — 2
турецкий поток
дональд трамп
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китай
вашингтон (город)
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ВАШИНГТОН, 24 дек – РАИ Новости. Палата представителей конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.В среду Трамп вернул в палату ранее принятый конгрессом оборонный бюджет, выполнив обещание наложить на него вето. Он назвал 740-миллиардный оборонный бюджет "подарком" России и Китаю.Обеспеченная конгрессом поддержка законопроекта позволяет обойти президентское вето.Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
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нэнси пелоси, северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, с-400 «триумф», китай, вашингтон (город), сша, в мире

Палата представителей планирует преодолеть вето на оборонный бюджет

00:53 24.12.2020
 
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 24 дек – РАИ Новости. Палата представителей конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
"На следующей неделе 28 декабря палата при поддержке обеих партий проведет голосование по преодолению (президентского) вето", - говорится в опубликованном на сайте спикера заявлении.
В среду Трамп вернул в палату ранее принятый конгрессом оборонный бюджет, выполнив обещание наложить на него вето. Он назвал 740-миллиардный оборонный бюджет "подарком" России и Китаю.
Обеспеченная конгрессом поддержка законопроекта позволяет обойти президентское вето.
Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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США пообещали вводить санкции, пока не остановят "Северный поток — 2"
 
Нэнси ПелосиСеверный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампС-400 «Триумф»КитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
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