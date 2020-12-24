https://ria.ru/20201224/veto-1590657365.html

Палата представителей планирует преодолеть вето на оборонный бюджет

Палата представителей планирует преодолеть вето на оборонный бюджет

Палата представителей конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, заявила спикер палаты... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T00:53

2020-12-24T00:53

2020-12-24T00:53

нэнси пелоси

северный поток — 2

турецкий поток

дональд трамп

с-400 «триумф»

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 дек – РАИ Новости. Палата представителей конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.В среду Трамп вернул в палату ранее принятый конгрессом оборонный бюджет, выполнив обещание наложить на него вето. Он назвал 740-миллиардный оборонный бюджет "подарком" России и Китаю.Обеспеченная конгрессом поддержка законопроекта позволяет обойти президентское вето.Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

https://ria.ru/20201217/potok-1589631996.html

китай

вашингтон (город)

сша

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нэнси пелоси, северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, с-400 «триумф», китай, вашингтон (город), сша, в мире