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Второй сезон "Ведьмака": Генри Кавилл, монстры и магия
Второй сезон "Ведьмака": Генри Кавилл, монстры и магия
В 2021 году ожидается выход 2 сезона сериала "Ведьмак". Что нового подготовили для зрителей режиссеры – в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:50
2020-12-24T14:50
культура
генри кавилл
netflix
в мире
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2021 году ожидается выход 2 сезона сериала "Ведьмак". Что нового подготовили для зрителей режиссеры – в материале РИА Новости.Трейлеры и видеоОдин из самых ожидаемых релизов - 2 сезон сериала "Ведьмак" про путешествия мутанта и убийцы чудовищ Геральта из Ривии от компании Netflix. Картина основана на книгах Анджея Сапковского, по которым также ранее были созданы комиксы и игры для ПК.В Netflix отмечают, что дата выхода новых серий "Ведьмака" назначена 2021 год. Съемки 2 сезона трижды останавливали из-за пандемии.Предположительно, если снова не помешает эпидемиологическая ситуация, зрители смогут увидеть продолжение любимого сериала уже весной. Ряд источников точной датой, когда выйдет 2 сезон "Ведьмака", называет 16 апреля 2021 года. В Сети уже опубликованы тизер и трейлер нового "Ведьмака".Факты о сериалеПо словам исполнительного продюсера сериала Лорен Хиссрич, в новом сезоне зрители увидят еще больше инклюзивности. В съемках приняли участие чернокожие и трансгендеры, а также были включены персонажи нетрадиционной ориентации. В сериале "Ведьмак" 2 сезон поднимет в сюжете такие проблемы, как расизм, сексизм и подобные. При этом будут кровавые сцены и жестокость, однако, по словам авторов, их покажут в умеренном количестве.Создатели считают, что картину хорошо примут не только поклонники, но и новая аудитория. Сюжет 2 сезона Ведьмака одобрил сам Анджей Сапковский.У сериала нет ничего общего с видеоиграми на тему книг. Кроме того, в нем нет масштабных баталий и мало компьютерной графики. Авторы пожелали сделать как можно больше сцен без зеленого экрана. Также не будет временных скачков. Сюжет решили развивать линейно.Запланирован выход семи сезонов сериала "Ведьмак". На вопрос, сколько серий будет во 2 сезоне, авторы отвечают - столько же, сколько и в первом. Их было восемь.Кто появится в новом сезонеВ сериал "Ведьмак" во 2 сезоне вернутся уже полюбившиеся фанатам Генри Кавилл в роли Геральта из Ривии, Фрейя Аллан (Цирилла), Аня Чалотра (Йеннифер), а также Джои Бэти, который снова сыграет Лютика.Среди новых персонажей - старейший и самый опытный ведьмак, мастер ведьмачьей Школы Волка, наставник Геральта Весемир. Его сыграет актер Ким Бодниа. Также появятся чародейка Сабрина Глевиссиг (Терика Уилсон-Рид), экс-любовник Йеннифер Истредд (Ройс Пирресон), спутник Цириллы эльф Дара (Уилсон Раджу-Пухальте), чародейка и художница Лидия ван Бредевоорт (Аиша Фабьен Росс), друзья Геральта Эксель (Туэ Ерстед Расмуссен) и Ламберт (Пол Бульон), эльфийка Францеска (Месия Симсон) и ведьмак Койон (Ясен Атор).Новые монстрыВ новом сезоне "Ведьмака" от Нетфликс появится немало удивительных существ. Один из них – косматый полумедведь-полулев Нивеллен. Он стал таким из-за того, что подвергся проклятью. Сыграет оборотня Кристофер Хивью.Будет в сериале и возлюбленная Нивеллена - вампир Вереена. Хотя с виду девушка хрупка и нежна, по ночам она пьет человеческую кровь.Также создатели сериала "Ведьмак" от Netflix заявили, что во втором сезоне будет сколопендроморф - огромная многоножка примерно 4-5 метров в длину. Он живет под землей, роет ходы и внезапно выбирается на поверхность, чтобы поймать жертву.Вероятно, будут и другие монстры, но пока авторы 2 сезона сериала "Ведьмак" не раскрывают все карты.Новые персонажиПомимо Весемира, Сабрины, Истредда, Дары, Нивеллена, Экселя, Ламберта и Койона в "Ведьмаке" появится партизанское движение - армия скояʼтаэлей. Об этом свидетельствуют кадры со съемок 2 сезона сериала.Скояʼтаэлям дали такое название за привычку носить на шапках беличьи хвосты. С вымышленного языка в книгах Анджея Сапковского наименование переводится как "белки".Люди считают бойцов армии террористами. Вероятно, их присутствие доставит много проблем Геральту и другим.Новый сезон сериал "Ведьмак" можно будет посмотреть онлайн на русском языке на платформе Netflix. Вероятнее всего, стриминговый сервис традиционно выложит все 8 серий пакетом. Не нужно будет ждать еженедельного выхода продолжения. Пользователи сразу смогут посмотреть 2 сезон сериал "Ведьмак" онлайн в hd качестве целиком.
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культура, генри кавилл, netflix, в мире

Второй сезон "Ведьмака": Генри Кавилл, монстры и магия

14:50 24.12.2020
 
© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© NetFlix (2019)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2021 году ожидается выход 2 сезона сериала "Ведьмак". Что нового подготовили для зрителей режиссеры – в материале РИА Новости.

Трейлеры и видео

Один из самых ожидаемых релизов - 2 сезон сериала "Ведьмак" про путешествия мутанта и убийцы чудовищ Геральта из Ривии от компании Netflix. Картина основана на книгах Анджея Сапковского, по которым также ранее были созданы комиксы и игры для ПК.
В Netflix отмечают, что дата выхода новых серий "Ведьмака" назначена 2021 год. Съемки 2 сезона трижды останавливали из-за пандемии.
Предположительно, если снова не помешает эпидемиологическая ситуация, зрители смогут увидеть продолжение любимого сериала уже весной. Ряд источников точной датой, когда выйдет 2 сезон "Ведьмака", называет 16 апреля 2021 года.
В Сети уже опубликованы тизер и трейлер нового "Ведьмака".
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Факты о сериале

По словам исполнительного продюсера сериала Лорен Хиссрич, в новом сезоне зрители увидят еще больше инклюзивности. В съемках приняли участие чернокожие и трансгендеры, а также были включены персонажи нетрадиционной ориентации. В сериале "Ведьмак" 2 сезон поднимет в сюжете такие проблемы, как расизм, сексизм и подобные. При этом будут кровавые сцены и жестокость, однако, по словам авторов, их покажут в умеренном количестве.
Создатели считают, что картину хорошо примут не только поклонники, но и новая аудитория. Сюжет 2 сезона Ведьмака одобрил сам Анджей Сапковский.
У сериала нет ничего общего с видеоиграми на тему книг. Кроме того, в нем нет масштабных баталий и мало компьютерной графики. Авторы пожелали сделать как можно больше сцен без зеленого экрана. Также не будет временных скачков. Сюжет решили развивать линейно.
Запланирован выход семи сезонов сериала "Ведьмак". На вопрос, сколько серий будет во 2 сезоне, авторы отвечают - столько же, сколько и в первом. Их было восемь.
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Кто появится в новом сезоне

В сериал "Ведьмак" во 2 сезоне вернутся уже полюбившиеся фанатам Генри Кавилл в роли Геральта из Ривии, Фрейя Аллан (Цирилла), Аня Чалотра (Йеннифер), а также Джои Бэти, который снова сыграет Лютика.
Среди новых персонажей - старейший и самый опытный ведьмак, мастер ведьмачьей Школы Волка, наставник Геральта Весемир. Его сыграет актер Ким Бодниа. Также появятся чародейка Сабрина Глевиссиг (Терика Уилсон-Рид), экс-любовник Йеннифер Истредд (Ройс Пирресон), спутник Цириллы эльф Дара (Уилсон Раджу-Пухальте), чародейка и художница Лидия ван Бредевоорт (Аиша Фабьен Росс), друзья Геральта Эксель (Туэ Ерстед Расмуссен) и Ламберт (Пол Бульон), эльфийка Францеска (Месия Симсон) и ведьмак Койон (Ясен Атор).
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Новые монстры

В новом сезоне "Ведьмака" от Нетфликс появится немало удивительных существ. Один из них – косматый полумедведь-полулев Нивеллен. Он стал таким из-за того, что подвергся проклятью. Сыграет оборотня Кристофер Хивью.
Будет в сериале и возлюбленная Нивеллена - вампир Вереена. Хотя с виду девушка хрупка и нежна, по ночам она пьет человеческую кровь.
Также создатели сериала "Ведьмак" от Netflix заявили, что во втором сезоне будет сколопендроморф - огромная многоножка примерно 4-5 метров в длину. Он живет под землей, роет ходы и внезапно выбирается на поверхность, чтобы поймать жертву.
Вероятно, будут и другие монстры, но пока авторы 2 сезона сериала "Ведьмак" не раскрывают все карты.
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Новые персонажи

Помимо Весемира, Сабрины, Истредда, Дары, Нивеллена, Экселя, Ламберта и Койона в "Ведьмаке" появится партизанское движение - армия скояʼтаэлей. Об этом свидетельствуют кадры со съемок 2 сезона сериала.
Скояʼтаэлям дали такое название за привычку носить на шапках беличьи хвосты. С вымышленного языка в книгах Анджея Сапковского наименование переводится как "белки".
Люди считают бойцов армии террористами. Вероятно, их присутствие доставит много проблем Геральту и другим.
Новый сезон сериал "Ведьмак" можно будет посмотреть онлайн на русском языке на платформе Netflix. Вероятнее всего, стриминговый сервис традиционно выложит все 8 серий пакетом. Не нужно будет ждать еженедельного выхода продолжения. Пользователи сразу смогут посмотреть 2 сезон сериал "Ведьмак" онлайн в hd качестве целиком.
Кадр из сериала Ведьмак - РИА Новости, 1920, 22.12.2019
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