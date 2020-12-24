https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590709392.html
Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией
Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает главным способом борьбы с пандемией коронавируса массовую вакцинацию граждан РФ. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:11
2020-12-24T12:11
2020-12-24T12:11
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает главным способом борьбы с пандемией коронавируса массовую вакцинацию граждан РФ."Пандемия с нами, как понятно, не навсегда, несмотря на сохраняющийся пока высокий уровень инфекции... Главное, я считаю, сейчас главное - это массовая вакцинация, это обретение такого общенационального иммунитета", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг."Это главная защита наших граждан от заболевания и главное в борьбе с пандемией", - подчеркнула она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество