https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590709392.html

Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией

Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает главным способом борьбы с пандемией коронавируса массовую вакцинацию граждан РФ. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:11

2020-12-24T12:11

2020-12-24T12:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает главным способом борьбы с пандемией коронавируса массовую вакцинацию граждан РФ."Пандемия с нами, как понятно, не навсегда, несмотря на сохраняющийся пока высокий уровень инфекции... Главное, я считаю, сейчас главное - это массовая вакцинация, это обретение такого общенационального иммунитета", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг."Это главная защита наших граждан от заболевания и главное в борьбе с пандемией", - подчеркнула она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество