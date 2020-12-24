Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590674507.html
Губернатор Камчатки заявил о готовности региона к вакцинации от COVID-19
Губернатор Камчатки заявил о готовности региона к вакцинации от COVID-19
Камчатка уже готова к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение ближайших нескольких месяцев на полуострове ждут поставок порядка 20 тысяч доз... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:04
2020-12-24T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир солодов
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости. Камчатка уже готова к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение ближайших нескольких месяцев на полуострове ждут поставок порядка 20 тысяч доз вакцины, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.Он отметил, что Камчатка стала одним из первых субъектов РФ, который получил дозы вакцины еще в сентябре, сейчас на полуостров поставлено вакцин на 635 человек. Под вакцинацию в первую очередь попали врачи, медицинские работники, в дальнейшем будут прививать работников сферы образования."Самое главное, что мы отработали саму технологию хранения, потому что есть очень четкие требования по заморозке, по разморозке, по постановке вакцины. Мы видим, что сама технология отработана и не дает сбоев, и сейчас мы готовы уже к массовой вакцинации. Объемы сейчас зависят от мощностей производителей, мы находимся в постоянном контакте с Минздравом РФ. По мере возникновения партий, по мере производства вакцина доставляется в регионы пропорционально численности пока сотрудников здравоохранения и работников образования", - сказал Солодов.Он добавил, что массовая вакцинация начнется, как только будут поставлены достаточные объемы вакцины."До февраля мы ожидаем поступления на Камчатку 20 тысяч доз вакцины. Это перспективы на ближайшие три месяца. Это уже достаточно ощутимый в масштабах края объем", - сказал губернатор.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b88fa5058a6bd25f4ba5b5da2968f04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Губернатор Камчатки заявил о готовности региона к вакцинации от COVID-19

09:04 24.12.2020 (обновлено: 11:00 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости. Камчатка уже готова к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение ближайших нескольких месяцев на полуострове ждут поставок порядка 20 тысяч доз вакцины, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.
Он отметил, что Камчатка стала одним из первых субъектов РФ, который получил дозы вакцины еще в сентябре, сейчас на полуостров поставлено вакцин на 635 человек. Под вакцинацию в первую очередь попали врачи, медицинские работники, в дальнейшем будут прививать работников сферы образования.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
"Самое главное, что мы отработали саму технологию хранения, потому что есть очень четкие требования по заморозке, по разморозке, по постановке вакцины. Мы видим, что сама технология отработана и не дает сбоев, и сейчас мы готовы уже к массовой вакцинации. Объемы сейчас зависят от мощностей производителей, мы находимся в постоянном контакте с Минздравом РФ. По мере возникновения партий, по мере производства вакцина доставляется в регионы пропорционально численности пока сотрудников здравоохранения и работников образования", - сказал Солодов.
Он добавил, что массовая вакцинация начнется, как только будут поставлены достаточные объемы вакцины.
"До февраля мы ожидаем поступления на Камчатку 20 тысяч доз вакцины. Это перспективы на ближайшие три месяца. Это уже достаточно ощутимый в масштабах края объем", - сказал губернатор.
Читайте полный текст интервью Владимира Солодова >>
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СолодовКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Мантуров оценил ситуацию с запасами средств индивидуальной защиты
16:37В Югре 31 декабря объявили выходным днем
16:36Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
16:36Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды
16:35В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
16:30Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
Лента новостейМолния