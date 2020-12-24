https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590674507.html

Губернатор Камчатки заявил о готовности региона к вакцинации от COVID-19

Губернатор Камчатки заявил о готовности региона к вакцинации от COVID-19

Камчатка уже готова к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение ближайших нескольких месяцев на полуострове ждут поставок порядка 20 тысяч доз... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:04

2020-12-24T09:04

2020-12-24T11:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир солодов

коронавирусы

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости. Камчатка уже готова к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение ближайших нескольких месяцев на полуострове ждут поставок порядка 20 тысяч доз вакцины, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.Он отметил, что Камчатка стала одним из первых субъектов РФ, который получил дозы вакцины еще в сентябре, сейчас на полуостров поставлено вакцин на 635 человек. Под вакцинацию в первую очередь попали врачи, медицинские работники, в дальнейшем будут прививать работников сферы образования."Самое главное, что мы отработали саму технологию хранения, потому что есть очень четкие требования по заморозке, по разморозке, по постановке вакцины. Мы видим, что сама технология отработана и не дает сбоев, и сейчас мы готовы уже к массовой вакцинации. Объемы сейчас зависят от мощностей производителей, мы находимся в постоянном контакте с Минздравом РФ. По мере возникновения партий, по мере производства вакцина доставляется в регионы пропорционально численности пока сотрудников здравоохранения и работников образования", - сказал Солодов.Он добавил, что массовая вакцинация начнется, как только будут поставлены достаточные объемы вакцины."До февраля мы ожидаем поступления на Камчатку 20 тысяч доз вакцины. Это перспективы на ближайшие три месяца. Это уже достаточно ощутимый в масштабах края объем", - сказал губернатор.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, коронавирусы, здоровье - общество, общество