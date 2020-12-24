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Турция намерена закупить 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer
Турция намерена закупить 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer
Турецкие власти хотят закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:39
2020-12-24T20:39
2020-12-24T20:39
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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Турецкие власти хотят закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа."Так как эту вакцину разрабатывали двое этнических турок, мы с самого начала хотели, чтобы ее использовать в Турции. Проблема была в ответственности производителя. В ходе переговоров частично этот вопрос удалось решить. До конца марта мы хотим купить 4,5 миллиона доз, в том числе в январе 1-1,5 миллиона", - сказал Коджа журналистам.Он добавил, что опционно контракт может предусматривать поставку 30 миллионов доз вакцины.Ранее Коджа заявил, что до конца февраля Турция рассчитывает получить 50 миллионов доз вакцины китайской компании SinoVac, первая ее партия будет отгружена в страну в понедельник. Вакцинация в Турции пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получат медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., турция, в мире