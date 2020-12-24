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https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590800689.html
В Аргентине запустят производство вакцины "Спутник V"
В Аргентине запустят производство вакцины "Спутник V"
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале следующего года, заявил глава Российского фонда РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:53
2020-12-24T17:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
аргентина
южная корея
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале следующего года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы уже запустили производство в Индии, в Бразилии, в Китае, (Южной) Корее, и часть из вакцин из этих стран будет поставляться в Аргентину. Мы также планируем во втором квартале следующего года развернуть производство в Аргентине", - сказал он на брифинге, посвященном поставке первой партии вакцины в Аргентину.Дмитриев отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могли бы производить вакцину."Сейчас мы поставили форму вакцины, которая хранится при температуре минус 18, но мы также будем производить и уже буквально в ближайшие месяцы поставим форму вакцины, которая хранится при температуре плюс 2 – плюс 8", - отметил Дмитриев.Ранее в четверг самолет с первыми дозами российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" прибыл в Аргентину. Всего прибыло 300 тысяч доз. Первыми вакцину получат медики. После поставки новых доз планируется привить людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже остальных граждан. Всего к марту планируется привить 10 миллионов человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, южная корея, бразилия, общество

В Аргентине запустят производство вакцины "Спутник V"

17:53 24.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале следующего года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы уже запустили производство в Индии, в Бразилии, в Китае, (Южной) Корее, и часть из вакцин из этих стран будет поставляться в Аргентину. Мы также планируем во втором квартале следующего года развернуть производство в Аргентине", - сказал он на брифинге, посвященном поставке первой партии вакцины в Аргентину.
Дмитриев отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могли бы производить вакцину.
"Сейчас мы поставили форму вакцины, которая хранится при температуре минус 18, но мы также будем производить и уже буквально в ближайшие месяцы поставим форму вакцины, которая хранится при температуре плюс 2 – плюс 8", - отметил Дмитриев.
Ранее в четверг самолет с первыми дозами российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" прибыл в Аргентину. Всего прибыло 300 тысяч доз. Первыми вакцину получат медики. После поставки новых доз планируется привить людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже остальных граждан. Всего к марту планируется привить 10 миллионов человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоАргентинаЮжная КореяБразилияОбщество
 
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