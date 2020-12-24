https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590800689.html

В Аргентине запустят производство вакцины "Спутник V"

В Аргентине запустят производство вакцины "Спутник V"

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале следующего года, заявил глава Российского фонда РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:53

2020-12-24T17:53

2020-12-24T17:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

аргентина

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_3858339c11dc2b2f9e4262f90b0ed621.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале следующего года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы уже запустили производство в Индии, в Бразилии, в Китае, (Южной) Корее, и часть из вакцин из этих стран будет поставляться в Аргентину. Мы также планируем во втором квартале следующего года развернуть производство в Аргентине", - сказал он на брифинге, посвященном поставке первой партии вакцины в Аргентину.Дмитриев отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могли бы производить вакцину."Сейчас мы поставили форму вакцины, которая хранится при температуре минус 18, но мы также будем производить и уже буквально в ближайшие месяцы поставим форму вакцины, которая хранится при температуре плюс 2 – плюс 8", - отметил Дмитриев.Ранее в четверг самолет с первыми дозами российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" прибыл в Аргентину. Всего прибыло 300 тысяч доз. Первыми вакцину получат медики. После поставки новых доз планируется привить людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже остальных граждан. Всего к марту планируется привить 10 миллионов человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

южная корея

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-24T17:53 true PT3M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, южная корея, бразилия, общество