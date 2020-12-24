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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590797383.html
Вторая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
Вторая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
Вторую партию вакцины от коронавируса - 600 комплектов - доставили в Калининград самолетом военно-транспортной авиации, сообщил журналистам начальник отдела... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:40
2020-12-24T17:40
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
роман мартов
балтийский флот вмф россии
здоровье - общество
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КАЛИНИНГРАД, 24 дек - РИА Новости. Вторую партию вакцины от коронавируса - 600 комплектов - доставили в Калининград самолетом военно-транспортной авиации, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов."Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 600 комплектов была доставлена в Калининград самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота. Всего для вакцинирования личного состава на Балтфлот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тысяч комплектов вакцины", - сказал Мартов.Стартовая партия вакцины поступила на Балтфлот в начале декабря, вакцинацию уже прошли военные медики и гражданский персонал военного госпиталя других военных лечебных учреждений в Калининградской области - те, кто работает с больными коронавирусом.Плановую вакцинацию проходят командный состав соединений и частей флота, экипажи кораблей, которые готовятся к выходу в море и военнослужащие, несущие боевое дежурство. Мартов отметил, что вакцинация идет строго по медицинским показателям, после прохождения приема у врача-терапевта. Все, кому был введен первый компонент вакцины, находятся под наблюдением медиков.По информации правительства Калининградской области, в регион также поступила партия из 400 доз вакцины "Спутник V", ее получают в первую очередь медработники. До конца года в регион доставят еще более 400 доз вакцины. Перечень категорий для вакцинации будет постепенно расширяться, в него войдут и другие категории из групп риска – учителя, социальные работники.По данным регионального оперштаба, на 24 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовано 436,7 тысячи человек, из них выявлено 16 289 случаев заражения (205 за последние сутки), 13 374 человека выздоровели (581 за сутки), умерли 169, остаются под медицинским наблюдением 13,5 тысячи калининградцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, роман мартов, балтийский флот вмф россии, здоровье - общество, калининградская область, калининград

Вторая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот

17:40 24.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЛИНИНГРАД, 24 дек - РИА Новости. Вторую партию вакцины от коронавируса - 600 комплектов - доставили в Калининград самолетом военно-транспортной авиации, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
"Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 600 комплектов была доставлена в Калининград самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота. Всего для вакцинирования личного состава на Балтфлот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тысяч комплектов вакцины", - сказал Мартов.
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Стартовая партия вакцины поступила на Балтфлот в начале декабря, вакцинацию уже прошли военные медики и гражданский персонал военного госпиталя других военных лечебных учреждений в Калининградской области - те, кто работает с больными коронавирусом.
Плановую вакцинацию проходят командный состав соединений и частей флота, экипажи кораблей, которые готовятся к выходу в море и военнослужащие, несущие боевое дежурство. Мартов отметил, что вакцинация идет строго по медицинским показателям, после прохождения приема у врача-терапевта. Все, кому был введен первый компонент вакцины, находятся под наблюдением медиков.
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По информации правительства Калининградской области, в регион также поступила партия из 400 доз вакцины "Спутник V", ее получают в первую очередь медработники. До конца года в регион доставят еще более 400 доз вакцины. Перечень категорий для вакцинации будет постепенно расширяться, в него войдут и другие категории из групп риска – учителя, социальные работники.
По данным регионального оперштаба, на 24 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовано 436,7 тысячи человек, из них выявлено 16 289 случаев заражения (205 за последние сутки), 13 374 человека выздоровели (581 за сутки), умерли 169, остаются под медицинским наблюдением 13,5 тысячи калининградцев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоман МартовБалтийский флот ВМФ РоссииЗдоровье - ОбществоКалининградская областьКалининград
 
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