https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590792150.html

Гинцбург заверил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса

Гинцбург заверил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" будет защищать от новой мутации коронавируса. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:15

2020-12-24T17:15

2020-12-24T18:56

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" будет защищать от новой мутации коронавируса.По его словам, препарат создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а новая вариация, обнаруженная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах.Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590778117.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество