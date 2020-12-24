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Глава РФПИ объяснил значение буквы "V" в названии "Спутника V"
Глава РФПИ объяснил значение буквы "V" в названии "Спутника V"
Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:14
2020-12-24T19:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
аргентина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии препарата в Аргентину.Доставку вакцины в Аргентину Дмитриев назвал отличным примером сотрудничества и поистине историческим моментом. "Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19", — добавил глава РФПИ.Всего самолет доставил в Аргентину 300 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первыми ее получат медики, следующие поставки будут предназначены для людей пожилого возраста, сотрудников органов безопасности и полицейских, а затем уже для всех остальных. К марту планируется привить десять миллионов человек.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа.По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного исследования "Спутника V" эффективность вакцины составила 91,4 процента, а для тяжелых случаев — более 100 процентов.В России гражданская вакцинация стартовала в начале декабря. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, общество

Глава РФПИ объяснил значение буквы "V" в названии "Спутника V"

17:14 24.12.2020 (обновлено: 19:20 24.12.2020)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии препарата в Аргентину.
"V" в названии нашей вакцины означает победу (от англ. Victory. — Прим. ред.), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием", — объяснил он.
Доставку вакцины в Аргентину Дмитриев назвал отличным примером сотрудничества и поистине историческим моментом.
"Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19", — добавил глава РФПИ.
Всего самолет доставил в Аргентину 300 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первыми ее получат медики, следующие поставки будут предназначены для людей пожилого возраста, сотрудников органов безопасности и полицейских, а затем уже для всех остальных. К марту планируется привить десять миллионов человек.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа.
По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного исследования "Спутника V" эффективность вакцины составила 91,4 процента, а для тяжелых случаев — более 100 процентов.
В России гражданская вакцинация стартовала в начале декабря.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоАргентинаОбщество
 
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