https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590791699.html

Глава РФПИ объяснил значение буквы "V" в названии "Спутника V"

Глава РФПИ объяснил значение буквы "V" в названии "Спутника V"

Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:14

2020-12-24T17:14

2020-12-24T19:20

распространение нового коронавируса

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здоровье - общество

аргентина

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии препарата в Аргентину.Доставку вакцины в Аргентину Дмитриев назвал отличным примером сотрудничества и поистине историческим моментом. "Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19", — добавил глава РФПИ.Всего самолет доставил в Аргентину 300 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первыми ее получат медики, следующие поставки будут предназначены для людей пожилого возраста, сотрудников органов безопасности и полицейских, а затем уже для всех остальных. К марту планируется привить десять миллионов человек.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа.По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного исследования "Спутника V" эффективность вакцины составила 91,4 процента, а для тяжелых случаев — более 100 процентов.В России гражданская вакцинация стартовала в начале декабря. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-24T17:14 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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