https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590754454.html

В 2021 году появится порошковая форма вакцины "Спутник V"

В 2021 году появится порошковая форма вакцины "Спутник V"

Новая, порошковая форма российской вакцины "Спутник V" от коронавируса появится в 2021 году, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:36

2020-12-24T14:36

2020-12-24T15:50

денис мантуров

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590414052_0:55:3445:1993_1920x0_80_0_0_d2070b4cd322a90ee0a48a99479f1f63.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новая, порошковая форма российской вакцины "Спутник V" от коронавируса появится в 2021 году, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров."У нас завершается регистрация стабильной жидкой формы, плюс два — плюс восемь (температура хранения. — Прим. ред.). Хранить будешь вынужден меньше, чем в замороженном виде, но это объективно. Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК."И плюс новая форма, которая появится в следующем году, — это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет", — добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество