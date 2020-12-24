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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590754454.html
В 2021 году появится порошковая форма вакцины "Спутник V"
В 2021 году появится порошковая форма вакцины "Спутник V"
Новая, порошковая форма российской вакцины "Спутник V" от коронавируса появится в 2021 году, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:36
2020-12-24T15:50
денис мантуров
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новая, порошковая форма российской вакцины "Спутник V" от коронавируса появится в 2021 году, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров."У нас завершается регистрация стабильной жидкой формы, плюс два — плюс восемь (температура хранения. — Прим. ред.). Хранить будешь вынужден меньше, чем в замороженном виде, но это объективно. Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК."И плюс новая форма, которая появится в следующем году, — это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет", — добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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денис мантуров, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

В 2021 году появится порошковая форма вакцины "Спутник V"

14:36 24.12.2020 (обновлено: 15:50 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Упаковки с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новая, порошковая форма российской вакцины "Спутник V" от коронавируса появится в 2021 году, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"У нас завершается регистрация стабильной жидкой формы, плюс два — плюс восемь (температура хранения. — Прим. ред.). Хранить будешь вынужден меньше, чем в замороженном виде, но это объективно. Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.
"И плюс новая форма, которая появится в следующем году, — это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет", — добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис МантуровВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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