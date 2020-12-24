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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590744713.html
В Астраханскую область поступят более 42 тысяч вакцин от COVID-19
В Астраханскую область поступят более 42 тысяч вакцин от COVID-19
Более 42 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Астраханскую область в ближайшие два месяца, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:02
2020-12-24T14:02
распространение нового коронавируса
астраханская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Более 42 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Астраханскую область в ближайшие два месяца, сообщает министерство здравоохранения региона.В связи с этим в регионе увеличивается и количество центров иммунизации от COVID-19. Так, на этой неделе такие центры начнут работу на базе Енотаевской, Черноярской, Ахтубинской районных больниц и городской больницы ЗАТО Знаменск.В настоящий момент в регионе уже получили прививку 437 человек. Это медицинские работники, преподаватели медуниверситета. Организованные списки на вакцинацию формируются работодателями по согласованию с центрами иммунизации. Астраханцы, желающие сделать прививку, могут также записаться через территориальную поликлинику, для этого необходимо обратиться к участковому терапевту.По данным областного минздрава, на четверг в регионе зарегистрировано 17 946 случаев заражения коронавирусом, из них 178 - за минувшие сутки. За весь период пандемии в области выздоровели 12 091 человек, умерли 353.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590715369.html
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астраханская область, общество

В Астраханскую область поступят более 42 тысяч вакцин от COVID-19

14:02 24.12.2020
 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Более 42 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Астраханскую область в ближайшие два месяца, сообщает министерство здравоохранения региона.
"В ближайшие два месяца в регион поступит еще 42 400 доз вакцины "Спутник-V" в дополнение к уже имеющимся в распоряжении медиков 1642 дозам", - говорится в сообщении. Партия из 3,5 тысячи доз препарата ожидается уже до конца декабря.
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В связи с этим в регионе увеличивается и количество центров иммунизации от COVID-19. Так, на этой неделе такие центры начнут работу на базе Енотаевской, Черноярской, Ахтубинской районных больниц и городской больницы ЗАТО Знаменск.
"Астраханцы, желающие вакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут записаться на процедуру. Мы никому не отказываем, тем более, что перечень категорий граждан, которые могут вакцинироваться против коронавируса, значительно расширен", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения области Алексея Спирина.
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В настоящий момент в регионе уже получили прививку 437 человек. Это медицинские работники, преподаватели медуниверситета. Организованные списки на вакцинацию формируются работодателями по согласованию с центрами иммунизации. Астраханцы, желающие сделать прививку, могут также записаться через территориальную поликлинику, для этого необходимо обратиться к участковому терапевту.
По данным областного минздрава, на четверг в регионе зарегистрировано 17 946 случаев заражения коронавирусом, из них 178 - за минувшие сутки. За весь период пандемии в области выздоровели 12 091 человек, умерли 353.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАстраханская областьОбщество
 
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