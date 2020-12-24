https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590744713.html

В Астраханскую область поступят более 42 тысяч вакцин от COVID-19

В Астраханскую область поступят более 42 тысяч вакцин от COVID-19

Более 42 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Астраханскую область в ближайшие два месяца, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:02

2020-12-24T14:02

2020-12-24T14:02

распространение нового коронавируса

астраханская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Более 42 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Астраханскую область в ближайшие два месяца, сообщает министерство здравоохранения региона.В связи с этим в регионе увеличивается и количество центров иммунизации от COVID-19. Так, на этой неделе такие центры начнут работу на базе Енотаевской, Черноярской, Ахтубинской районных больниц и городской больницы ЗАТО Знаменск.В настоящий момент в регионе уже получили прививку 437 человек. Это медицинские работники, преподаватели медуниверситета. Организованные списки на вакцинацию формируются работодателями по согласованию с центрами иммунизации. Астраханцы, желающие сделать прививку, могут также записаться через территориальную поликлинику, для этого необходимо обратиться к участковому терапевту.По данным областного минздрава, на четверг в регионе зарегистрировано 17 946 случаев заражения коронавирусом, из них 178 - за минувшие сутки. За весь период пандемии в области выздоровели 12 091 человек, умерли 353.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590715369.html

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590735256.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, общество