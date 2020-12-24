Reuters: США готовят новые санкции против "Северного потока — 2"
02:07 24.12.2020 (обновлено: 08:03 24.12.2020)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести новый санкционный пакет против трубопровода "Северный поток — 2", который якобы станет "смертоносным" для российского проекта, сообщает Reuters.
"Мы наносили удар за ударом, а теперь готовы вонзить кол в сердце этого проекта", — цитирует агентство одного из высокопоставленных американских чиновников, общавшегося с журналистами на условиях анонимности.
По информации агентства, Соединенные Штаты призвали европейских партнеров и частные фирмы воздержаться от работ по завершению трубопровода.
Как рассказали собеседники агентство, ограничительные меры не коснутся чиновников или правительств, но не уточняется, кого именно могут затронуть санкции.
Также один из источников агентства заявил, что некоторые европейские организации могут избежать санкций, если приложат "добросовестные усилия, чтобы свернуть свое участие (в проекте. — Прим. ред.)".
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Гибридная война
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал санкции США против "Северного потока — 2" гибридной войной.
"Это (санкции — Прим. ред.) используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами. Давайте возьмем санкции против "Северного потока" — чистая совершенно гибридная война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", — заявил Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что лучшим ответом на санкции против газопровода "будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которые находятся в русле финализации проекта "Северный поток — 2".
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Проект "Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против газопровода выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в ЕС, США, активно продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года Вашингтон принял оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в постройке "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладочное судно "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах ФРГ. По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
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