https://ria.ru/20201224/udaltsov-1590766950.html

Суд арестовал Удальцова за несогласованную акцию

Суд арестовал Удальцова за несогласованную акцию

Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал Сергея Удальцова за нарушение порядка организации массового мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:25

2020-12-24T15:25

2020-12-24T15:25

россия

генеральная прокуратура рф

москва

сергей удальцов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590696170_0:162:3011:1856_1920x0_80_0_0_0222c4fcd2c76287acb63702d5cac9c1.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал Сергея Удальцова за нарушение порядка организации массового мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Это максимальное наказание, которое грозило ему по данной статье.Протокол на Удальцова составлен за организацию несогласованного массового мероприятия 4 июля возле здания администрации президента РФ. Материал уже поступал в суд, однако был возвращен в полицию для устранения недостатков.В конце июля Удальцова арестовывали на 10 суток по аналогичной статье КоАП - за организацию акции 25 июля у здания Генпрокуратуры РФ.Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.

https://ria.ru/20200323/1569010247.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, москва, сергей удальцов, происшествия