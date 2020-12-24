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Суд арестовал Удальцова за несогласованную акцию
Суд арестовал Удальцова за несогласованную акцию
Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал Сергея Удальцова за нарушение порядка организации массового мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:25
2020-12-24T15:25
2020-12-24T15:25
россия
генеральная прокуратура рф
москва
сергей удальцов
происшествия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал Сергея Удальцова за нарушение порядка организации массового мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Это максимальное наказание, которое грозило ему по данной статье.Протокол на Удальцова составлен за организацию несогласованного массового мероприятия 4 июля возле здания администрации президента РФ. Материал уже поступал в суд, однако был возвращен в полицию для устранения недостатков.В конце июля Удальцова арестовывали на 10 суток по аналогичной статье КоАП - за организацию акции 25 июля у здания Генпрокуратуры РФ.Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.
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РИА Новости
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россия, генеральная прокуратура рф, москва, сергей удальцов, происшествия
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
Тверской суд Москвы
на 10 суток арестовал Сергея Удальцова
за нарушение порядка организации массового мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Удальцова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП, и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - рассказал собеседник агентства.
Это максимальное наказание, которое грозило ему по данной статье.
Протокол на Удальцова составлен за организацию несогласованного массового мероприятия 4 июля возле здания администрации президента РФ. Материал уже поступал в суд, однако был возвращен в полицию для устранения недостатков.
В конце июля Удальцова арестовывали на 10 суток по аналогичной статье КоАП - за организацию акции 25 июля у здания Генпрокуратуры
РФ.
Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.
Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.