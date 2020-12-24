Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/ucheba-1590766363.html
Путин рассказал, когда возобновится привычная университетская жизнь
Путин рассказал, когда возобновится привычная университетская жизнь
Улучшение эпидемиологической обстановки позволит возобновить нормальную университетскую жизнь, однако полученный опыт за время пандемии необходимо использовать... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:22
2020-12-24T15:50
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590763995_0:29:3144:1797_1920x0_80_0_0_661f2b2784681dacecdbabc73bb576e7.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Улучшение эпидемиологической обстановки позволит возобновить нормальную университетскую жизнь, однако полученный опыт за время пандемии необходимо использовать и в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин."Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ребята, конечно, вернутся в аудитории, возобновится нормальная университетская жизнь. Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://na.ria.ru/20201222/minobrnauki-1590419100.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590763995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c0e1b311f4665b72fc1349b8d3e10ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин рассказал, когда возобновится привычная университетская жизнь

15:22 24.12.2020 (обновлено: 15:50 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Улучшение эпидемиологической обстановки позволит возобновить нормальную университетскую жизнь, однако полученный опыт за время пандемии необходимо использовать и в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ребята, конечно, вернутся в аудитории, возобновится нормальная университетская жизнь. Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Студент за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 16:15
В Минобрнауки готовят рекомендации вузам по снижению цен из-за удаленки
 
Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Памфилова заявила о готовности к возможному вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
Лента новостейМолния