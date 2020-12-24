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Путин рассказал, когда возобновится привычная университетская жизнь
Путин рассказал, когда возобновится привычная университетская жизнь
Улучшение эпидемиологической обстановки позволит возобновить нормальную университетскую жизнь, однако полученный опыт за время пандемии необходимо использовать... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:22
2020-12-24T15:22
2020-12-24T15:50
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Улучшение эпидемиологической обстановки позволит возобновить нормальную университетскую жизнь, однако полученный опыт за время пандемии необходимо использовать и в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин."Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ребята, конечно, вернутся в аудитории, возобновится нормальная университетская жизнь. Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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