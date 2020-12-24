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Очевидица рассказала об убийстве девушки в Москве
Очевидица рассказала об убийстве девушки в Москве
Жительница Москвы рассказала телеканалу "Звезда" о моменте нападения на девушку на Профсоюзной улице. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:11
2020-12-24T17:11
2020-12-24T17:55
россия
гумвд
москва
стрельба
убийство
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Жительница Москвы рассказала телеканалу "Звезда" о моменте нападения на девушку на Профсоюзной улице."Я сначала не поняла — хотела отругать девушек за то, что они взрывают петарды. Оказывается, это были выстрелы. Я подошла — девочка лежит <…>. Ночью приходил участковый, рассказал о стрельбе, опрашивал. Утром узнала, что девушка умерла", — сказала она.Москвичка также отметила, что ей не удалось разглядеть лицо убийцы, так как он скрылся с места преступления в тот момент, когда она подбежала к жертве.Инцидент произошел накануне вечером. По данным МВД, в полицию поступило сообщение, согласно которому на юго-западе Москвы неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения, после чего скрылся. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась. На месте преступления обнаружили пистолет, две гильзы, два патрона и пулю. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20201224/vystrel-1590675915.html
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россия, гумвд, москва, стрельба, убийство, происшествия
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Жительница Москвы
рассказала телеканалу "Звезда"
о моменте нападения на девушку на Профсоюзной улице.
"Я сначала не поняла — хотела отругать девушек за то, что они взрывают петарды. Оказывается, это были выстрелы. Я подошла — девочка лежит <…>. Ночью приходил участковый, рассказал о стрельбе, опрашивал. Утром узнала, что девушка умерла", — сказала она.
Москвичка также отметила, что ей не удалось разглядеть лицо убийцы, так как он скрылся с места преступления в тот момент, когда она подбежала к жертве.
Инцидент произошел накануне вечером. По данным МВД, в полицию поступило сообщение, согласно которому на юго-западе Москвы неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения, после чего скрылся. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась. На месте преступления обнаружили пистолет, две гильзы, два патрона и пулю. Возбуждено уголовное дело.