https://ria.ru/20201224/tynda-1590546207.html

Семьи из зоны БАМа сами выберут новые квартиры

Семьи из зоны БАМа сами выберут новые квартиры

Многодетная мама из города Тынды Наталья Лакиза эти предпраздничные дни проводит в вдвойне приятных хлопотах. Она и ее трое детей готовятся не только к встрече... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:00

2020-12-24T08:00

2020-12-24T10:50

хорошие новости

хорошие новости

василий орлов

жилье

тында

зея (город)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590542214_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_3e79a13e06ae4aadb9a36fff94bea8b5.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Многодетная мама из города Тынды Наталья Лакиза эти предпраздничные дни проводит в вдвойне приятных хлопотах. Она и ее трое детей готовятся не только к встрече Нового года, но и к новоселью. Семья ищет подходящую квартиру, чтобы реализовать полученный от областных властей жилищный сертификат. Наталья Лакиза 13 лет прожила в деревянном многоквартирном доме, который в 2012 году был признан аварийным. "Теперь у нас появилась возможность сменить место жительства. На выделенный сертификат планируем купить квартиру в Тынде. Воспользоваться им надо в течение полугода", — рассказала Наталья. Вопрос очередности расселения людей из аварийного жилья зоны БАМа поднимался во время рабочей поездки главы региона Василия Орлова в северные территории области в октябре. В регионе более пяти тысяч человек, которых надо переселить. На это нужно порядка 20 миллиардов рублей. Поэтому по поручению губернатора было принято решение утвердить порядок, по которому многодетные семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде северной части области, получат возможность в первоочередном порядке обзавестись новым жильем. "Нам удалось оперативно запустить совершенно новую меру поддержки многодетных амурских семей. Теперь ее необходимо доработать так, чтобы максимальное количество людей могли ею воспользоваться. Поэтому главы на местах сейчас должны проанализировать вопрос, если понадобится, разобраться в каждом случае индивидуально, если люди по каким-то формальным причинам не попадают в программу, и дать свои предложения по усовершенствованию меры поддержки. Финансово мы поддержим", — приводит слова губернатора портал правительства Амурской области.В список обеспечения жильем включены жители зоны БАМа: городов Зея и Тында, Зейского, Мазановского, Селемджинского и Тындинского районов Амурской области. Претендовать на социальную выплату могут семьи, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.Семь многодетных семей, проживающих в зоне БАМа, уже получили жилищные сертификаты. В 2020 году планируется переселение из ветхого жилья не менее 11 семей, на это из областного бюджета выделили более 56,07 миллиона рублей. Причем купить жилье можно не одно, а несколько. Выплаты будут рассчитываться исходя из площади утраченного помещения, но не менее нормы в 15 квадратных метров на члена семьи.

https://ria.ru/20201210/kuban-1588643980.html

тында

зея (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, василий орлов, жилье, тында, зея (город), общество