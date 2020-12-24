https://ria.ru/20201224/turtsiya-1590753124.html
В Турции суд впервые заслушал родителей погибшей 12-летней россиянки
В Турции суд впервые заслушал родителей погибшей 12-летней россиянки
Суд по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ на очередном заседании в четверг впервые заслушал родителей девочки, сообщила РИА Новости Оксана РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:32
2020-12-24T14:32
2020-12-24T14:32
россия
бодрум
егоров, пугинский, афанасьев и партнеры
олег дерипаска
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в мире
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АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Суд по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ на очередном заседании в четверг впервые заслушал родителей девочки, сообщила РИА Новости Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.Пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме девочка скончалась в Турции 28 августа 2019 года. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна. На помощь нырнул папа девочки, но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.По мнению родителей, трагедия произошла из-за отсутствия решетки на трубе насоса, которая осуществляла забор воды под высоким давлением на 15-метровую горку. Высвободить руку девочки удалось только сломав трубу при участии 5 человек.Он добавила, что явиться лично в суд родителям Алисы позволила финансовая поддержка благотворительного фонда "Вольное Дело", основанного Олегом Дерипаска, благодаря которому привлечены адвокаты в Турции и в России. Следующее заседание состоится в апреле 2021 года.
https://ria.ru/20200921/turtsiya-1577530553.html
https://ria.ru/20201103/rossiyanin-1582861402.html
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россия, бодрум, егоров, пугинский, афанасьев и партнеры, олег дерипаска, турция, в мире