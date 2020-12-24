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Туризм
https://ria.ru/20201224/turtsiya-1590740239.html
Туроператоры рассказали, как вернуть деньги за новогодние ужины в Турции
Туроператоры рассказали, как вернуть деньги за новогодние ужины в Турции
Туроператоры рассказали о процедуре возврата денег за отмененные в отелях Турции новогодние программы, шоу и гала-ужины, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:22
2020-12-24T16:29
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о процедуре возврата денег за отмененные в отелях Турции новогодние программы, шоу и гала-ужины, сообщает АТОР. МВД Турции запретило празднование Нового года в отелях и ресторанах, принадлежащих гостиницам. Отменены развлекательные программы с музыкой и танцами, не допускаются скопления людей. Но сами гостиницы и столовые в них могут работать по своему графику.По данным туроператоров, подавляющее большинство клиентов, которые бронировали отдых с захватом Нового года в Анталье, оплачивали также и включенные в пакеты праздничные программы с торжественным ужином.Дело в том, что в это время наиболее популярны гостиницы категории "пять звезд", где такие вечеринки шли как обязательный элемент тура. По предварительным данным, возвраты положены более 12-13 тысячам человек.Величина доплат к турпакету за праздничные программы в Анталье, в зависимости от отеля, колебалась от 25 евро до 205 евро. В среднем "пятерки" высокого уровня брали 120-130 евро со взрослого человека за гала-ужин с шоу и музыкой. За детей — меньше.Российские туроператоры, работающие на этом направлении, подтвердили, что турецкие отельеры намерены исполнить свои обязательства и вернуть партнерам деньги за отмененные программы. Клиенты компаний в стандартном случае получат свои деньги через турагентства."Если турист уже купил путевку с новогодним ужином, и еще не улетел в Турцию, а новогодний ужин был оплачен и затем отменен, то стоимость тура при аннуляции ужина пересчитывается и в заявке появляется сумма к возврату, — пояснили эксперты одной из фирм. — Турагентство, в котором приобретался пакет, в обычном порядке обращается в бухгалтерию оператора за возвратом. Тот возвращает переплаченные денежные средства. Агентство в свою очередь отдает их туристу. Сроки зависят от даты подачи запроса агентством в бухгалтерию".Если же путешественник уже находится в Турции, и при этом вечеринку отменили, то точно так же при аннуляции ужина заявка пересчитывается и у агентства появляется сумма к возврату. Далее фирма, в которой покупали тур, обращается в бухгалтерию оператора за возвратом и потом уже сама рассчитывается с туристами.
https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html
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коронавирус covid-19, мвд турции, туристы, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, турция, деньги, отдых

Туроператоры рассказали, как вернуть деньги за новогодние ужины в Турции

14:22 24.12.2020 (обновлено: 16:29 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПаб на улице в Анталье
Паб на улице в Анталье - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о процедуре возврата денег за отмененные в отелях Турции новогодние программы, шоу и гала-ужины, сообщает АТОР.
МВД Турции запретило празднование Нового года в отелях и ресторанах, принадлежащих гостиницам. Отменены развлекательные программы с музыкой и танцами, не допускаются скопления людей. Но сами гостиницы и столовые в них могут работать по своему графику.
По данным туроператоров, подавляющее большинство клиентов, которые бронировали отдых с захватом Нового года в Анталье, оплачивали также и включенные в пакеты праздничные программы с торжественным ужином.
Дело в том, что в это время наиболее популярны гостиницы категории "пять звезд", где такие вечеринки шли как обязательный элемент тура. По предварительным данным, возвраты положены более 12-13 тысячам человек.
Величина доплат к турпакету за праздничные программы в Анталье, в зависимости от отеля, колебалась от 25 евро до 205 евро. В среднем "пятерки" высокого уровня брали 120-130 евро со взрослого человека за гала-ужин с шоу и музыкой. За детей — меньше.
Российские туроператоры, работающие на этом направлении, подтвердили, что турецкие отельеры намерены исполнить свои обязательства и вернуть партнерам деньги за отмененные программы. Клиенты компаний в стандартном случае получат свои деньги через турагентства.
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"Если турист уже купил путевку с новогодним ужином, и еще не улетел в Турцию, а новогодний ужин был оплачен и затем отменен, то стоимость тура при аннуляции ужина пересчитывается и в заявке появляется сумма к возврату, — пояснили эксперты одной из фирм. — Турагентство, в котором приобретался пакет, в обычном порядке обращается в бухгалтерию оператора за возвратом. Тот возвращает переплаченные денежные средства. Агентство в свою очередь отдает их туристу. Сроки зависят от даты подачи запроса агентством в бухгалтерию".
Если же путешественник уже находится в Турции, и при этом вечеринку отменили, то точно так же при аннуляции ужина заявка пересчитывается и у агентства появляется сумма к возврату. Далее фирма, в которой покупали тур, обращается в бухгалтерию оператора за возвратом и потом уже сама рассчитывается с туристами.
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