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Москалькова не увидела снижения цен на продукты
Москалькова не увидела снижения цен на продукты
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не наблюдает снижения цен на продукты, которые резко выросли за последние недели, в РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:03
2020-12-24T16:03
татьяна москалькова
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не наблюдает снижения цен на продукты, которые резко выросли за последние недели, в аппарате омбудсмена начала работу группа по мониторингу ситуации.Омбудсмен также напомнила, что президент первый отреагировал на эту проблему и поручил ФАС и органам внутренних дел разобраться с искусственным завышением цен."На сегодняшний день увеличения жалоб по этому вопросу нет. Будем надеяться, что цены будут адекватными стоимости (товара - ред.)", - добавила Москалькова.Последние недели ситуация с ростом цен на базовые продукты питания находится на контроле властей. На проблему на минувшей неделе обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
https://ria.ru/20201224/tseny-1590712986.html
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татьяна москалькова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, экономика

Москалькова не увидела снижения цен на продукты

16:03 24.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не наблюдает снижения цен на продукты, которые резко выросли за последние недели, в аппарате омбудсмена начала работу группа по мониторингу ситуации.
"Я пока не вижу снижения цен, и мы у себя организовали группу людей, которые отслеживают именно эту ситуацию, потому что она создает социальную напряженность", - сказала она журналистам.
Омбудсмен также напомнила, что президент первый отреагировал на эту проблему и поручил ФАС и органам внутренних дел разобраться с искусственным завышением цен.
"На сегодняшний день увеличения жалоб по этому вопросу нет. Будем надеяться, что цены будут адекватными стоимости (товара - ред.)", - добавила Москалькова.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Последние недели ситуация с ростом цен на базовые продукты питания находится на контроле властей. На проблему на минувшей неделе обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
12:26
Совет Федерации будет следить за ценами на продукты в регионах
 
Татьяна МоскальковаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Владимир ПутинЭкономика
 
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