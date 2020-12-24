https://ria.ru/20201224/tseny-1590775828.html

Москалькова не увидела снижения цен на продукты

Москалькова не увидела снижения цен на продукты

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не наблюдает снижения цен на продукты, которые резко выросли за последние недели, в РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:03

2020-12-24T16:03

2020-12-24T16:03

татьяна москалькова

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574396091_0:220:2857:1827_1920x0_80_0_0_63403c741dafe3aeade4f56462166549.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не наблюдает снижения цен на продукты, которые резко выросли за последние недели, в аппарате омбудсмена начала работу группа по мониторингу ситуации.Омбудсмен также напомнила, что президент первый отреагировал на эту проблему и поручил ФАС и органам внутренних дел разобраться с искусственным завышением цен."На сегодняшний день увеличения жалоб по этому вопросу нет. Будем надеяться, что цены будут адекватными стоимости (товара - ред.)", - добавила Москалькова.Последние недели ситуация с ростом цен на базовые продукты питания находится на контроле властей. На проблему на минувшей неделе обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

https://ria.ru/20201224/tseny-1590712986.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, экономика