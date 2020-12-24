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В ЦАР повстанцы прекратили огонь на 72 часа
В ЦАР повстанцы прекратили огонь на 72 часа
Повстанческая "Коалиция патриотов за перемены", которая борется с правительством Центральноафриканской Республики, объявила об одностороннем прекращении огня в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T19:35
2020-12-24T19:35
владимир титоренко (посол россии в цар )
фостен-арканж туадера
франсуа бозизе
хартум (город)
банги
цар
оон
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Повстанческая "Коалиция патриотов за перемены", которая борется с правительством Центральноафриканской Республики, объявила об одностороннем прекращении огня в преддверии выборов в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.Как передает агентство со ссылкой на заявление повстанцев, те сообщили, что "72-часовое одностороннее прекращение огня... будет соблюдаться по всей стране всеми войсками патриотов".Две из шести групп, входящих в коалицию, 3R и FPRC, подтвердили агентству подлинность заявления, выпущенного в среду.В заявлении содержится призыв к властям "также соблюдать режим прекращения огня в этот период" и к президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадере "приостановить выборы, условия для хорошего проведения которых никогда не соблюдались".Представитель правительства Анж-Максим Казаги заявил, что под заявлением не стояла подпись, и власти "не видели, чтобы эти люди прекращали свои действия".Посол России в Банги Владимир Титоренко сообщил РИА Новости, что попытки государственного переворота не было, так как мятежники не дошли до столицы. Он пояснил, что экс-президент Бозизе вопреки решению Конституционного суда, который не позволил ему баллотироваться на президентских выборах, начал встречаться с оппозиционными лидерами и лидерами вооруженных группировок и подталкивать население к бунту.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в столице Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
https://ria.ru/20201222/povstantsy-1590469262.html
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владимир титоренко (посол россии в цар ), фостен-арканж туадера, франсуа бозизе, хартум (город), банги, цар, оон, в мире

В ЦАР повстанцы прекратили огонь на 72 часа

19:35 24.12.2020
 
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Повстанческая "Коалиция патриотов за перемены", которая борется с правительством Центральноафриканской Республики, объявила об одностороннем прекращении огня в преддверии выборов в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.
Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.
Как передает агентство со ссылкой на заявление повстанцев, те сообщили, что "72-часовое одностороннее прекращение огня... будет соблюдаться по всей стране всеми войсками патриотов".
Две из шести групп, входящих в коалицию, 3R и FPRC, подтвердили агентству подлинность заявления, выпущенного в среду.
В заявлении содержится призыв к властям "также соблюдать режим прекращения огня в этот период" и к президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадере "приостановить выборы, условия для хорошего проведения которых никогда не соблюдались".
Представитель правительства Анж-Максим Казаги заявил, что под заявлением не стояла подпись, и власти "не видели, чтобы эти люди прекращали свои действия".
Посол России в Банги Владимир Титоренко сообщил РИА Новости, что попытки государственного переворота не было, так как мятежники не дошли до столицы. Он пояснил, что экс-президент Бозизе вопреки решению Конституционного суда, который не позволил ему баллотироваться на президентских выборах, начал встречаться с оппозиционными лидерами и лидерами вооруженных группировок и подталкивать население к бунту.
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Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в столице Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
 
Владимир Титоренко (посол России в ЦАР )Фостен-Арканж ТуадераФрансуа БозизеХартум (город)БангиЦАРООНВ мире
 
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