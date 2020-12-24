https://ria.ru/20201224/tsar-1590819902.html

В ЦАР повстанцы прекратили огонь на 72 часа

В ЦАР повстанцы прекратили огонь на 72 часа

Повстанческая "Коалиция патриотов за перемены", которая борется с правительством Центральноафриканской Республики, объявила об одностороннем прекращении огня в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T19:35

2020-12-24T19:35

2020-12-24T19:35

владимир титоренко (посол россии в цар )

фостен-арканж туадера

франсуа бозизе

хартум (город)

банги

цар

оон

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Повстанческая "Коалиция патриотов за перемены", которая борется с правительством Центральноафриканской Республики, объявила об одностороннем прекращении огня в преддверии выборов в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.Как передает агентство со ссылкой на заявление повстанцев, те сообщили, что "72-часовое одностороннее прекращение огня... будет соблюдаться по всей стране всеми войсками патриотов".Две из шести групп, входящих в коалицию, 3R и FPRC, подтвердили агентству подлинность заявления, выпущенного в среду.В заявлении содержится призыв к властям "также соблюдать режим прекращения огня в этот период" и к президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадере "приостановить выборы, условия для хорошего проведения которых никогда не соблюдались".Представитель правительства Анж-Максим Казаги заявил, что под заявлением не стояла подпись, и власти "не видели, чтобы эти люди прекращали свои действия".Посол России в Банги Владимир Титоренко сообщил РИА Новости, что попытки государственного переворота не было, так как мятежники не дошли до столицы. Он пояснил, что экс-президент Бозизе вопреки решению Конституционного суда, который не позволил ему баллотироваться на президентских выборах, начал встречаться с оппозиционными лидерами и лидерами вооруженных группировок и подталкивать население к бунту.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в столице Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.

https://ria.ru/20201222/povstantsy-1590469262.html

хартум (город)

банги

цар

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владимир титоренко (посол россии в цар ), фостен-арканж туадера, франсуа бозизе, хартум (город), банги, цар, оон, в мире