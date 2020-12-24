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Тверская область
https://ria.ru/20201224/toropets-1590752047.html
Руденя: Корсунская икона Божией Матери может вернуться в Торопец
Руденя: Корсунская икона Божией Матери может вернуться в Торопец
Власти Тверской области предпринимают усилия для возвращения из Подмосковья в Торопец одной из уникальных святынь тверской земли, связанной с именем великого... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:29
2020-12-24T14:29
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 24 дек- РИА Новости. Власти Тверской области предпринимают усилия для возвращения из Подмосковья в Торопец одной из уникальных святынь тверской земли, связанной с именем великого князя Александра Невского - Корсунской иконы Божией Матери, сообщил губернатор области Игорь Руденя.Он напомнил, что 2021 год пройдёт в России под знаком празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, жизнь которого была тесно связана с Верхневолжьем.Губернатор также сообщил об идее воссоздания деревянной часовни, в которой где проходило венчание Александра Невского.В пресс-службе областного правительства рассказали, что до 1920-х годов икона хранилась в торопецком соборе, затем в Торопецком краеведческом музее. В 1936-ом году была передана в Русский музей в Ленинграде, где находилась до 2009 года. После министерство культуры РФ приняло решение о временной передаче иконы Русской православной церкви и в настоящее время она находится в церкви Александра Невского в Подмосковье. Родной брат Александра Невского, Ярослав Ярославич, был первым тверским князем, отцом святого благоверного князя Михаила Тверского. Родина матери Александра Невского – город Торопец. Именно здесь в 1239 году Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.
https://ria.ru/20201212/memorial-1588884191.html
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Руденя: Корсунская икона Божией Матери может вернуться в Торопец

14:29 24.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 24 дек- РИА Новости. Власти Тверской области предпринимают усилия для возвращения из Подмосковья в Торопец одной из уникальных святынь тверской земли, связанной с именем великого князя Александра Невского - Корсунской иконы Божией Матери, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Мы предпримем максимальные усилия, чтобы икону вернуть в Торопец. Возвращение иконы – это серьезная задача, чтобы подрастающее поколение понимало, что они жители очень значимой исторической территории России", – сказал глава региона на пресс-конференции в четверг в Твери.
Он напомнил, что 2021 год пройдёт в России под знаком празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, жизнь которого была тесно связана с Верхневолжьем.
Губернатор также сообщил об идее воссоздания деревянной часовни, в которой где проходило венчание Александра Невского.
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В пресс-службе областного правительства рассказали, что до 1920-х годов икона хранилась в торопецком соборе, затем в Торопецком краеведческом музее. В 1936-ом году была передана в Русский музей в Ленинграде, где находилась до 2009 года. После министерство культуры РФ приняло решение о временной передаче иконы Русской православной церкви и в настоящее время она находится в церкви Александра Невского в Подмосковье.
Родной брат Александра Невского, Ярослав Ярославич, был первым тверским князем, отцом святого благоверного князя Михаила Тверского. Родина матери Александра Невского – город Торопец. Именно здесь в 1239 году Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
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