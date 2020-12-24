Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Два министра в Челябинской области – строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин и физической культуры и спорта Леонид Одер – уйдут в отставку в ближайшее время, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
"Что касается кадровой политики, это процесс постоянный… Я впервые об этом скажу: принято решение, и я в ближайшее время подпишу соответствующие документы, у нас будут изменения в министерствах строительства и инфраструктуры региона, спорта, а также дорожного хозяйства и транспорта. В первом случае будет ротация министра, Виктор Тупикин уйдет со своего поста. И (заменят – Прим. ред.) министра спорта Леонида Одера. Это плановая работа", - сказал он журналистам.
Он добавил, что ожидается перезагрузка работы этих подразделений.
Кроме того, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона первый заместитель министра Александр Филиппов уйдет по работе, связанной с созданием новой транспортной схемы региона, добавил он.