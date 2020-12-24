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Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
Два министра в Челябинской области – строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин и физической культуры и спорта Леонид Одер – уйдут в отставку в ближайшее... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:36
2020-12-24T16:36
леонид одер
алексей текслер
челябинская область
политика
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Два министра в Челябинской области – строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин и физической культуры и спорта Леонид Одер – уйдут в отставку в ближайшее время, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.Он добавил, что ожидается перезагрузка работы этих подразделений.Кроме того, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона первый заместитель министра Александр Филиппов уйдет по работе, связанной с созданием новой транспортной схемы региона, добавил он.
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леонид одер, алексей текслер, челябинская область, политика

Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров

16:36 24.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Два министра в Челябинской области – строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин и физической культуры и спорта Леонид Одер – уйдут в отставку в ближайшее время, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.

"Что касается кадровой политики, это процесс постоянный… Я впервые об этом скажу: принято решение, и я в ближайшее время подпишу соответствующие документы, у нас будут изменения в министерствах строительства и инфраструктуры региона, спорта, а также дорожного хозяйства и транспорта. В первом случае будет ротация министра, Виктор Тупикин уйдет со своего поста. И (заменят – Прим. ред.) министра спорта Леонида Одера. Это плановая работа", - сказал он журналистам.

Он добавил, что ожидается перезагрузка работы этих подразделений.
Кроме того, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона первый заместитель министра Александр Филиппов уйдет по работе, связанной с созданием новой транспортной схемы региона, добавил он.
 
Леонид ОдерАлексей ТекслерЧелябинская областьПолитика
 
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