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Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров

Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров

Два министра в Челябинской области – строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин и физической культуры и спорта Леонид Одер – уйдут в отставку в ближайшее... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:36

2020-12-24T16:36

2020-12-24T16:36

леонид одер

алексей текслер

челябинская область

политика

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Два министра в Челябинской области – строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин и физической культуры и спорта Леонид Одер – уйдут в отставку в ближайшее время, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.Он добавил, что ожидается перезагрузка работы этих подразделений.Кроме того, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона первый заместитель министра Александр Филиппов уйдет по работе, связанной с созданием новой транспортной схемы региона, добавил он.

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид одер, алексей текслер, челябинская область, политика