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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/svyaschennik-1590776690.html
Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства не увлекаться излишне социальными сетями в ущерб богослужебной и приходской... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:07
2020-12-24T17:26
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства не увлекаться излишне социальными сетями в ущерб богослужебной и приходской деятельности, отметив, что священнослужитель не должен превращаться в тренера личностного роста или психолога.Выступая на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном церковном YouTube-канале, патриарх обратил внимание на то, что не каждый священник может быть проповедником в соцсетях: использование этих коммуникаций для миссии предполагает "наличие хорошего образования, высокого общего культурного уровня". Также, по словам предстоятеля РПЦ, священник, занимающийся просветительством в интернете, должен иметь многолетний опыт пастырской деятельности и не забывать, что его целью является "приведение людей ко Христу, и ни в коем случае не "поставление" самого себя в центр их жизни".По его словам, если виртуальная община становится важнее реальной, то на обслуживание этой виртуальной общины направляется главная сила и внимание священнослужителя."И он, действительно, становится блогером, говорящим о духовной жизни, перестает быть пастырем, исповедником и, что быть может самое опасное: на второе место уходит самое главное - совершение богослужения и священного таинства Евхаристии. Для преодоления этой иллюзии от клирика требуется трезвая оценка своей деятельности, возможно, обращение за советом к более опытному и сведущему собрату или к архипастырю. Ведь последствием увлечения подобной иллюзией может стать решение оставить регулярные богослужения", - сказал патриарх.Подобные примеры, признал он, "хотя и немногочисленные, к счастью, но существуют". "Пастырь не должен превращаться в некое подобие популярных ныне тренеров личностного роста или психологов. Известны случаи, когда некоторые клирики даже отказались от священного сана, чтобы заниматься подобной деятельностью. Их единицы, но они есть. И кто-то споткнулся, кто-то искусился на этот соблазн", - посетовал предстоятель РПЦ.Говоря о необходимости сохранения священником своего "пастырского достоинства", патриарх заметил, что служителю престола "не подобает потешать публику своим поведением, а также опускаться до оскорбления или угроз". По словам первоиерарха, священник ни в коем случае не должен забывать, что цель его работы в социальных сетях – "не развлекать людей, не привлекать их к себе, а нести слово Божие"."Священник должен понимать, что, общаясь с людьми в интернете, как и в обычной жизни, важно не только избегать высокомерия, брани и хамства, но и быть умеренным в желании стать ближе к своей аудитории", - добавил патриарх.Приобретая много подписчиков, продолжил он, батюшки порой теряют способность принимать всякую критику, в том числе от собратий-священников, или "реагируют на возражения бесконечными спорами". Патриарх напомнил представителям Церкви, что "лекарство от этой болезни - в молитве", а также "в смиренном принятии советов и наставлений, в том числе и от собратий".
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста

16:07 24.12.2020 (обновлено: 17:26 24.12.2020)
 
© Фото : страница о.Максима Курленко в соцсети "ВКонтакте"Священник Максим Курленко
Священник Максим Курленко - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : страница о.Максима Курленко в соцсети "ВКонтакте"
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства не увлекаться излишне социальными сетями в ущерб богослужебной и приходской деятельности, отметив, что священнослужитель не должен превращаться в тренера личностного роста или психолога.
Выступая на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном церковном YouTube-канале, патриарх обратил внимание на то, что не каждый священник может быть проповедником в соцсетях: использование этих коммуникаций для миссии предполагает "наличие хорошего образования, высокого общего культурного уровня". Также, по словам предстоятеля РПЦ, священник, занимающийся просветительством в интернете, должен иметь многолетний опыт пастырской деятельности и не забывать, что его целью является "приведение людей ко Христу, и ни в коем случае не "поставление" самого себя в центр их жизни".
"Погружение в социальные сети не должно приносить ущерба богослужебной и иной приходской деятельности. Многократное превышение количества подписчиков над числом реальных прихожан может создать у священника-блогера ощущение вторичности прихода. А значит: "Где сокровище ваше, там и сердце ваше", - процитировал патриарх слова Христа из Евангелия.
По его словам, если виртуальная община становится важнее реальной, то на обслуживание этой виртуальной общины направляется главная сила и внимание священнослужителя.
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"И он, действительно, становится блогером, говорящим о духовной жизни, перестает быть пастырем, исповедником и, что быть может самое опасное: на второе место уходит самое главное - совершение богослужения и священного таинства Евхаристии. Для преодоления этой иллюзии от клирика требуется трезвая оценка своей деятельности, возможно, обращение за советом к более опытному и сведущему собрату или к архипастырю. Ведь последствием увлечения подобной иллюзией может стать решение оставить регулярные богослужения", - сказал патриарх.
Подобные примеры, признал он, "хотя и немногочисленные, к счастью, но существуют". "Пастырь не должен превращаться в некое подобие популярных ныне тренеров личностного роста или психологов. Известны случаи, когда некоторые клирики даже отказались от священного сана, чтобы заниматься подобной деятельностью. Их единицы, но они есть. И кто-то споткнулся, кто-то искусился на этот соблазн", - посетовал предстоятель РПЦ.
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Говоря о необходимости сохранения священником своего "пастырского достоинства", патриарх заметил, что служителю престола "не подобает потешать публику своим поведением, а также опускаться до оскорбления или угроз". По словам первоиерарха, священник ни в коем случае не должен забывать, что цель его работы в социальных сетях – "не развлекать людей, не привлекать их к себе, а нести слово Божие".
"Священник должен понимать, что, общаясь с людьми в интернете, как и в обычной жизни, важно не только избегать высокомерия, брани и хамства, но и быть умеренным в желании стать ближе к своей аудитории", - добавил патриарх.
Приобретая много подписчиков, продолжил он, батюшки порой теряют способность принимать всякую критику, в том числе от собратий-священников, или "реагируют на возражения бесконечными спорами". Патриарх напомнил представителям Церкви, что "лекарство от этой болезни - в молитве", а также "в смиренном принятии советов и наставлений, в том числе и от собратий".
 
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