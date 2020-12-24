https://ria.ru/20201224/svechi-1590747968.html

Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки "левых" свечей

Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки "левых" свечей

Столичные храмы могут закупать свечи сторонних производств, если такую продукцию не делает церковная фабрика "Софрино", заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:11

2020-12-24T14:11

2020-12-24T14:11

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Столичные храмы могут закупать свечи сторонних производств, если такую продукцию не делает церковная фабрика "Софрино", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ."Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. Храмы закупают свечи централизовано и продают в розницу прихожанам с наценкой. Свечи, как говорят священники, одна из статей дохода храмов. При этом самые дешевые, простые свечи, как правило, доступны в храмах всем: их можно взять за любое пожертвование или бесплатно."Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к духовенству Московской епархии.Он напомнил, что "Софрино" – один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви Московского патриархата, и "отказ от поддержки Софрино – это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизовано осуществляет сегодня Московская патриархия"."Правда, не вся номенклатура свечей, которая продается в приходах, покрывается производством "Софрино" - в таком случае, конечно, если какие-то особые свечи вы хотите реализовывать через приходы – это возможно, если "Софрино" не производит таких свечей. Но если оно производит, ваш долг – приобретать свечи "Софрино", - подчеркнул патриарх Кирилл.По словам патриарха, он изучил, почему храмы отказываются от приобретения этой продукции, и заявил, что "сейчас ведется большая работа по повышению качества продукции "Софрино" вообще, и свечей в частности". Также он призвал направлять все нарекания генеральному директору фабрики митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию."И я был бы готов сам участвовать в рассмотрении таких проблем, потому что считаю, что поддержка "Софрино" - это большое общее дело", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20170729/1499369633.html

https://ria.ru/20200429/1570723299.html

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590704466.html

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