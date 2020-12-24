https://ria.ru/20201224/suitsid-1590724616.html

Песков назвал причины самоубийств сотрудников ФСО в Москве

Песков назвал причины самоубийств сотрудников ФСО в Москве

Недавние самоубийства сотрудников ФСО в Москве связаны с личными причинами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:57

2020-12-24T12:57

2020-12-24T14:26

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

дмитрий песков

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Недавние самоубийства сотрудников ФСО в Москве связаны с личными причинами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о том, обратили ли в Кремле внимание на два таких случая и что по этому поводу предпринимается. Об одном самоубийстве сотрудника ФСО стало известно еще 30 ноября: по предварительным данным, он покончил с собой из-за неурядиц в личной жизни. Второе самоубийство произошло на этой неделе. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, в этом случае дома у подполковника ФСО нашли предсмертную записку, в которой тот написал, что решился на последний шаг добровольно.

https://ria.ru/20201216/kriminal-1589455990.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба охраны рф (фсо россии), дмитрий песков, москва, происшествия