Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/suitsid-1590724616.html
Песков назвал причины самоубийств сотрудников ФСО в Москве
Песков назвал причины самоубийств сотрудников ФСО в Москве
Недавние самоубийства сотрудников ФСО в Москве связаны с личными причинами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:57
2020-12-24T14:26
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
дмитрий песков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564073701_0:384:2273:1663_1920x0_80_0_0_2452c2788b4fb7e1961e0750f0f683ea.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Недавние самоубийства сотрудников ФСО в Москве связаны с личными причинами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о том, обратили ли в Кремле внимание на два таких случая и что по этому поводу предпринимается. Об одном самоубийстве сотрудника ФСО стало известно еще 30 ноября: по предварительным данным, он покончил с собой из-за неурядиц в личной жизни. Второе самоубийство произошло на этой неделе. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, в этом случае дома у подполковника ФСО нашли предсмертную записку, в которой тот написал, что решился на последний шаг добровольно.
https://ria.ru/20201216/kriminal-1589455990.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564073701_0:171:2273:1876_1920x0_80_0_0_f0a099fa864b77ec36d3504c73f8ae06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба охраны рф (фсо россии), дмитрий песков, москва, происшествия

Песков назвал причины самоубийств сотрудников ФСО в Москве

12:57 24.12.2020 (обновлено: 14:26 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов Сотрудники Федеральной службы охраны
 Сотрудники Федеральной службы охраны - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Недавние самоубийства сотрудников ФСО в Москве связаны с личными причинами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, обратили ли в Кремле внимание на два таких случая и что по этому поводу предпринимается.

"Это человеческая трагедия, личная трагедия. И причины предыдущего случая тоже не были связаны с многочисленными переработками и со всем остальным, это неверная информация. К сожалению, это человеческая трагедия. Но еще раз повторяю, это связано исключительно с личными причинами. Большего я вам не могу сказать", — сказал Песков.

Об одном самоубийстве сотрудника ФСО стало известно еще 30 ноября: по предварительным данным, он покончил с собой из-за неурядиц в личной жизни. Второе самоубийство произошло на этой неделе. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, в этом случае дома у подполковника ФСО нашли предсмертную записку, в которой тот написал, что решился на последний шаг добровольно.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 11:30Новый год—2021
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2020 года в России
 
Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)Дмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Мантуров оценил ситуацию с запасами средств индивидуальной защиты
16:37В Югре 31 декабря объявили выходным днем
16:36Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
16:36Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды
16:35В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
16:30Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
Лента новостейМолния