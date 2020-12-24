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Житель Томской области ответит в суде за серию изнасилований
Житель Томской области ответит в суде за серию изнасилований
Следователи СК в Томской области завершили расследование дела в отношении жителя города Стрежевой, он обвиняется в шести нападениях на женщин и сексуальном... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:51
2020-12-24T08:51
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
стрежевой
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Следователи СК в Томской области завершили расследование дела в отношении жителя города Стрежевой, он обвиняется в шести нападениях на женщин и сексуальном насилии над ними, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2004 года по сентябрь 2016 года в городе Стрежевой на севере Томской области совершил шесть нападений на женщин, которых подверг сексуальному насилию. Свои действия он совершал в ночное время в безлюдных местах.В СУСК пояснили, что мужчину обвиняют в изнасиловании, других действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшим с угрозой убийством.В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела криминалистики регионального СК России более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения координации следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений. Практическую и методическую помощь в их раскрытии на постоянной основе оказывал Криминалистический центр СК РФ.
https://ria.ru/20201222/sud-1590415489.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/sud-1590576829.html
томская область
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следственный комитет россии (ск рф), томская область, стрежевой, происшествия

Житель Томской области ответит в суде за серию изнасилований

08:51 24.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фото
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Следователи СК в Томской области завершили расследование дела в отношении жителя города Стрежевой, он обвиняется в шести нападениях на женщин и сексуальном насилии над ними, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2004 года по сентябрь 2016 года в городе Стрежевой на севере Томской области совершил шесть нападений на женщин, которых подверг сексуальному насилию. Свои действия он совершал в ночное время в безлюдных местах.
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"Обвиняемый содержится под стражей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В СУСК пояснили, что мужчину обвиняют в изнасиловании, других действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшим с угрозой убийством.
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"В результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипоскопической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Впоследствии он был опознан одной из потерпевших", - рассказали в управлении.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела криминалистики регионального СК России более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения координации следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений. Практическую и методическую помощь в их раскрытии на постоянной основе оказывал Криминалистический центр СК РФ.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Томская областьСтрежевойПроисшествия
 
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