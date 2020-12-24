Житель Томской области ответит в суде за серию изнасилований
НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Следователи СК в Томской области завершили расследование дела в отношении жителя города Стрежевой, он обвиняется в шести нападениях на женщин и сексуальном насилии над ними, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2004 года по сентябрь 2016 года в городе Стрежевой на севере Томской области совершил шесть нападений на женщин, которых подверг сексуальному насилию. Свои действия он совершал в ночное время в безлюдных местах.
"Обвиняемый содержится под стражей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В СУСК пояснили, что мужчину обвиняют в изнасиловании, других действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшим с угрозой убийством.
"В результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипоскопической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Впоследствии он был опознан одной из потерпевших", - рассказали в управлении.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела криминалистики регионального СК России более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения координации следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений. Практическую и методическую помощь в их раскрытии на постоянной основе оказывал Криминалистический центр СК РФ.