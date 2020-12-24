https://ria.ru/20201224/sud-1590673665.html

Житель Томской области ответит в суде за серию изнасилований

Житель Томской области ответит в суде за серию изнасилований

Следователи СК в Томской области завершили расследование дела в отношении жителя города Стрежевой, он обвиняется в шести нападениях на женщин и сексуальном... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:51

2020-12-24T08:51

2020-12-24T08:51

следственный комитет россии (ск рф)

томская область

стрежевой

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Следователи СК в Томской области завершили расследование дела в отношении жителя города Стрежевой, он обвиняется в шести нападениях на женщин и сексуальном насилии над ними, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2004 года по сентябрь 2016 года в городе Стрежевой на севере Томской области совершил шесть нападений на женщин, которых подверг сексуальному насилию. Свои действия он совершал в ночное время в безлюдных местах.В СУСК пояснили, что мужчину обвиняют в изнасиловании, других действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшим с угрозой убийством.В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела криминалистики регионального СК России более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения координации следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений. Практическую и методическую помощь в их раскрытии на постоянной основе оказывал Криминалистический центр СК РФ.

https://ria.ru/20201222/sud-1590415489.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/sud-1590576829.html

томская область

стрежевой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), томская область, стрежевой, происшествия