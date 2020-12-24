https://ria.ru/20201224/strelba-1590665802.html

СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы

СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы

Телеканал РЕН ТВ сообщил подробности стрельбы на юго-западе Москвы. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:13

2020-12-24T07:13

2020-12-24T15:48

россия

гумвд

москва

происшествия

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Раскрыты подробности чудовищной стрельбы на юге Москвы

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ сообщил подробности стрельбы на юго-западе Москвы.Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в столице. Как позже сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, вечером 23 декабря в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся. Следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела. По данным телеканала, жертвой нападения оказалась 30-летняя женщина, в которую стрелял "возлюбленный, которого она отвергла". Как уточняется, мужчина выслеживал ее около месяца. Он подкараулил потерпевшую и дважды выстрелил из пистолета Макарова, после чего сбежал, бросив оружие. Пистолет и гильзы от патронов обнаружили сотрудники полиции.Как уточняет телеканал, в момент нападения женщина подходила к подъезду с двумя подругами. Они не пострадали. Жертва нападения перенесла клиническую смерть, сейчас за ее жизнь борются медики.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/strelba-1590555906.html

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