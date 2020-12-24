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СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
Телеканал РЕН ТВ сообщил подробности стрельбы на юго-западе Москвы. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:13
2020-12-24T15:48
россия
гумвд
москва
происшествия
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Раскрыты подробности чудовищной стрельбы на юге Москвы
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ сообщил подробности стрельбы на юго-западе Москвы.Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в столице. Как позже сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, вечером 23 декабря в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся. Следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела. По данным телеканала, жертвой нападения оказалась 30-летняя женщина, в которую стрелял "возлюбленный, которого она отвергла". Как уточняется, мужчина выслеживал ее около месяца. Он подкараулил потерпевшую и дважды выстрелил из пистолета Макарова, после чего сбежал, бросив оружие. Пистолет и гильзы от патронов обнаружили сотрудники полиции.Как уточняет телеканал, в момент нападения женщина подходила к подъезду с двумя подругами. Они не пострадали. Жертва нападения перенесла клиническую смерть, сейчас за ее жизнь борются медики.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/strelba-1590555906.html
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россия, гумвд, москва, происшествия

СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы

07:13 24.12.2020 (обновлено: 15:48 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ сообщил подробности стрельбы на юго-западе Москвы.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в столице. Как позже сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, вечером 23 декабря в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся. Следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела.
По данным телеканала, жертвой нападения оказалась 30-летняя женщина, в которую стрелял "возлюбленный, которого она отвергла". Как уточняется, мужчина выслеживал ее около месяца. Он подкараулил потерпевшую и дважды выстрелил из пистолета Макарова, после чего сбежал, бросив оружие. Пистолет и гильзы от патронов обнаружили сотрудники полиции.
Как уточняет телеканал, в момент нападения женщина подходила к подъезду с двумя подругами. Они не пострадали. Жертва нападения перенесла клиническую смерть, сейчас за ее жизнь борются медики.
Ружье - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 13:42
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