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Студенты ДВФУ обучили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского
Студенты ДВФУ обучили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского
Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке научила нейросеть сочинять стихи в стиле РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T05:45
2020-12-24T05:45
владимир маяковский
дальневосточный федеральный университет
владивосток
технологии
общество
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Студенты научили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке научила нейросеть сочинять стихи в стиле поэта Владимира Маяковского, сообщает вуз.Директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин отметил, что у машинного обучения и технологии искусственного интеллекта есть большой потенциал в "цифровом творчестве". Искусство, которое создает нейросеть, можно интегрировать в партнерские проекты, есть задел даже для коммерческого использования, отметил он.Ранее студенты ДВФУ создали цифрового музыканта на основе искусственного интеллекта. Нейросеть исполняет произведения в стиле лаунж.
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РИА Новости
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владимир маяковский, дальневосточный федеральный университет, владивосток, технологии, общество

Студенты ДВФУ обучили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского

05:45 24.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Петров / Перейти в фотобанкВладимир Маяковский
Владимир Маяковский - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Николай Петров
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке научила нейросеть сочинять стихи в стиле поэта Владимира Маяковского, сообщает вуз.
"На обучение нейросети студентам первого курса магистратуры по направлению "Кибербезопасность" понадобилась неделя. В течение этого времени искусственный интеллект анализировал произведения Владимира Маяковского, а затем научился подражать стилю поэта", - говорится в сообщении.
Директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин отметил, что у машинного обучения и технологии искусственного интеллекта есть большой потенциал в "цифровом творчестве". Искусство, которое создает нейросеть, можно интегрировать в партнерские проекты, есть задел даже для коммерческого использования, отметил он.
Ранее студенты ДВФУ создали цифрового музыканта на основе искусственного интеллекта. Нейросеть исполняет произведения в стиле лаунж.
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Владимир МаяковскийДальневосточный федеральный университетВладивостокТехнологииОбщество
 
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