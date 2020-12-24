https://ria.ru/20201224/stikhi-1590664232.html

Студенты ДВФУ обучили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского

Студенты ДВФУ обучили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского

Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке научила нейросеть сочинять стихи в стиле РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T05:45

2020-12-24T05:45

2020-12-24T05:45

владимир маяковский

дальневосточный федеральный университет

владивосток

технологии

общество

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Студенты научили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке научила нейросеть сочинять стихи в стиле поэта Владимира Маяковского, сообщает вуз.Директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин отметил, что у машинного обучения и технологии искусственного интеллекта есть большой потенциал в "цифровом творчестве". Искусство, которое создает нейросеть, можно интегрировать в партнерские проекты, есть задел даже для коммерческого использования, отметил он.Ранее студенты ДВФУ создали цифрового музыканта на основе искусственного интеллекта. Нейросеть исполняет произведения в стиле лаунж.

https://ria.ru/20200330/1569289979.html

владивосток

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владимир маяковский, дальневосточный федеральный университет, владивосток, технологии, общество