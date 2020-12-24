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Осужденный за теракт в Пятигорске получил срок за финансирование ИГ*
Осужденный за теракт в Пятигорске получил срок за финансирование ИГ*
Южный окружной военный суд в четверг приговорил Рината Сулейманова, осужденного за теракт в Пятигорске в 2010 году, к дополнительному сроку за финансирование... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:40
2020-12-24T14:40
пятигорск
сирия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил Рината Сулейманова, осужденного за теракт в Пятигорске в 2010 году, к дополнительному сроку за финансирование ИГ*, сообщает главное управление генпрокуратуры РФ в СКФО и ЮФО.В декабре прошлого года суд приговорил Сулейманова к 15 годам колонии строгого режима по делу о теракте в Пятигорске в августе 2010 года, в котором пострадали более 40 человек.Как сообщает ведомство, было также установлено, что с мая 2016 по март 2017 года Сулейманов переслал почти 49 тысяч рублей для членов террористической организации в Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье "Финансирование терроризма".* Террористическая организация, запрещенная в России
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пятигорск
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пятигорск, сирия, происшествия

Осужденный за теракт в Пятигорске получил срок за финансирование ИГ*

14:40 24.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил Рината Сулейманова, осужденного за теракт в Пятигорске в 2010 году, к дополнительному сроку за финансирование ИГ*, сообщает главное управление генпрокуратуры РФ в СКФО и ЮФО.
В декабре прошлого года суд приговорил Сулейманова к 15 годам колонии строгого режима по делу о теракте в Пятигорске в августе 2010 года, в котором пострадали более 40 человек.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 17:05
Житель КБР получил 5,5 года колонии за предоставление жилья члену ИГ*
Как сообщает ведомство, было также установлено, что с мая 2016 по март 2017 года Сулейманов переслал почти 49 тысяч рублей для членов террористической организации в Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье "Финансирование терроризма".
"Учитывая, что в 2019 году Сулейманов уже был осужден за совершение террористического акта и участие в банде, суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
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