Осужденный за теракт в Пятигорске получил срок за финансирование ИГ*
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил Рината Сулейманова, осужденного за теракт в Пятигорске в 2010 году, к дополнительному сроку за финансирование ИГ*, сообщает главное управление генпрокуратуры РФ в СКФО и ЮФО.
В декабре прошлого года суд приговорил Сулейманова к 15 годам колонии строгого режима по делу о теракте в Пятигорске в августе 2010 года, в котором пострадали более 40 человек.
Как сообщает ведомство, было также установлено, что с мая 2016 по март 2017 года Сулейманов переслал почти 49 тысяч рублей для членов террористической организации в Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье "Финансирование терроризма".
"Учитывая, что в 2019 году Сулейманов уже был осужден за совершение террористического акта и участие в банде, суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Террористическая организация, запрещенная в России