https://ria.ru/20201224/srok-1590755635.html

Осужденный за теракт в Пятигорске получил срок за финансирование ИГ*

Осужденный за теракт в Пятигорске получил срок за финансирование ИГ*

Южный окружной военный суд в четверг приговорил Рината Сулейманова, осужденного за теракт в Пятигорске в 2010 году, к дополнительному сроку за финансирование... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:40

2020-12-24T14:40

2020-12-24T14:40

пятигорск

сирия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил Рината Сулейманова, осужденного за теракт в Пятигорске в 2010 году, к дополнительному сроку за финансирование ИГ*, сообщает главное управление генпрокуратуры РФ в СКФО и ЮФО.В декабре прошлого года суд приговорил Сулейманова к 15 годам колонии строгого режима по делу о теракте в Пятигорске в августе 2010 года, в котором пострадали более 40 человек.Как сообщает ведомство, было также установлено, что с мая 2016 по март 2017 года Сулейманов переслал почти 49 тысяч рублей для членов террористической организации в Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье "Финансирование терроризма".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201208/zhile-1588254013.html

пятигорск

сирия

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пятигорск, сирия, происшествия