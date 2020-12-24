В России экологические нарушения предложили фиксировать со спутников
12:17 24.12.2020 (обновлено: 13:13 24.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Систему контроля со спутников нарушений экологических норм предприятиями промышленности с автоматическим взыманием с них штрафа предлагают создать в России, рассказала в интервью РИА Новости Милана Элердова - генеральный директор компании "Терра Тех", коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.
"Отдельный вопрос – мониторинг экологических нарушений. Мы выступаем за создание системы контроля предприятий из космоса. Дистанционное зондирование может помочь реализовать в стране справедливую систему ведения бизнеса и объективного контроля. Если из космоса зафиксировано, что предприятие сливает отходы, штраф должен автоматически выписываться, как это происходит со штрафами с камер за нарушение правил дорожного движения", - сказала она.
По ее словам, так ответственность за нарушения будет поголовной, а не как сейчас, когда штрафуются только те, кого непосредственно удалось поймать за нарушения.
Элердова рассказала, что "Роскосмос" уже вышел в правительство с этой идеей.
АО "Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании - разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц.
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