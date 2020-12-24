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https://ria.ru/20201224/sputniki-1590710922.html
В России экологические нарушения предложили фиксировать со спутников
В России экологические нарушения предложили фиксировать со спутников
Систему контроля со спутников нарушений экологических норм предприятиями промышленности с автоматическим взыманием с них штрафа предлагают создать в России,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:17
2020-12-24T13:13
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Систему контроля со спутников нарушений экологических норм предприятиями промышленности с автоматическим взыманием с них штрафа предлагают создать в России, рассказала в интервью РИА Новости Милана Элердова - генеральный директор компании "Терра Тех", коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки."Отдельный вопрос – мониторинг экологических нарушений. Мы выступаем за создание системы контроля предприятий из космоса. Дистанционное зондирование может помочь реализовать в стране справедливую систему ведения бизнеса и объективного контроля. Если из космоса зафиксировано, что предприятие сливает отходы, штраф должен автоматически выписываться, как это происходит со штрафами с камер за нарушение правил дорожного движения", - сказала она.По ее словам, так ответственность за нарушения будет поголовной, а не как сейчас, когда штрафуются только те, кого непосредственно удалось поймать за нарушения.Элердова рассказала, что "Роскосмос" уже вышел в правительство с этой идеей.АО "Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании - разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц.Читайте полный текст интервью с Миланой Элердовой &gt;&gt;
https://ria.ru/20201223/ekologiya-1590613083.html
https://ria.ru/20201222/kamchatka-1590322870.html
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земля, российские космические системы , космос - риа наука, роскосмос

В России экологические нарушения предложили фиксировать со спутников

12:17 24.12.2020 (обновлено: 13:13 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Систему контроля со спутников нарушений экологических норм предприятиями промышленности с автоматическим взыманием с них штрафа предлагают создать в России, рассказала в интервью РИА Новости Милана Элердова - генеральный директор компании "Терра Тех", коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.
"Отдельный вопрос – мониторинг экологических нарушений. Мы выступаем за создание системы контроля предприятий из космоса. Дистанционное зондирование может помочь реализовать в стране справедливую систему ведения бизнеса и объективного контроля. Если из космоса зафиксировано, что предприятие сливает отходы, штраф должен автоматически выписываться, как это происходит со штрафами с камер за нарушение правил дорожного движения", - сказала она.
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По ее словам, так ответственность за нарушения будет поголовной, а не как сейчас, когда штрафуются только те, кого непосредственно удалось поймать за нарушения.
Элердова рассказала, что "Роскосмос" уже вышел в правительство с этой идеей.
АО "Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании - разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц.
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Читайте полный текст интервью с Миланой Элердовой >>
 
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