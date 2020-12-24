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Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
Самолет с первыми дозами российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" прибыл в Аргентину, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:28
2020-12-24T16:28
2020-12-24T18:01
дмитрий феоктистов
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек - РИА Новости. Самолет с первыми дозами российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" прибыл в Аргентину, передает корреспондент РИА Новости.Всего прибыло 300 тысяч доз. В международном аэропорту Эсейса борт встречали, в том числе, глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.Первыми вакцину получат медики. После поставки новых доз планируется привить людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже остальных граждан. Всего к марту планируется привить 10 миллионов человек.Планируется, что вакцинация начнется на следующей неделе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дмитрий феоктистов, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, в мире