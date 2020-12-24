https://ria.ru/20201224/sputnik-1590780499.html

Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину

Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину

Самолет с первыми дозами российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" прибыл в Аргентину, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:28

2020-12-24T16:28

2020-12-24T18:01

дмитрий феоктистов

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек - РИА Новости. Самолет с первыми дозами российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" прибыл в Аргентину, передает корреспондент РИА Новости.Всего прибыло 300 тысяч доз. В международном аэропорту Эсейса борт встречали, в том числе, глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.Первыми вакцину получат медики. После поставки новых доз планируется привить людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже остальных граждан. Всего к марту планируется привить 10 миллионов человек.Планируется, что вакцинация начнется на следующей неделе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

аргентина

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий феоктистов, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, в мире