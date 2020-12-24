https://ria.ru/20201224/spetsprokuror-1590661073.html

Трамп призвал назначить спецпрокурора для расследования выборов

Трамп призвал назначить спецпрокурора для расследования выборов

Действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость назначения специального прокурора для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T03:34

2020-12-24T03:34

2020-12-24T03:46

выборы президента сша — 2020

хантер байден

дональд трамп

джо байден

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в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость назначения специального прокурора для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах главы государства.Примечательно, что Twitter пометил сообщение Трампа как сомнительное.Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Трамп хочет добиться назначения специального прокурора для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США, а также вопросов, связанных с сыном Джо Байдена Хантером. Как сообщала газета New York Times, Трамп обсуждал возможность назначить спецпрокурором для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах свою сторонницу-юриста Сидни Пауэлл, которая известна ошибками в суде.По итогам прошедших 3 ноября выборов избранным президентом считается демократ Джо Байден, Трамп поражения пока не признал. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

https://ria.ru/20201222/tramp-1590312240.html

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хантер байден, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире