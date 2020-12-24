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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201224/spetsprokuror-1590661073.html
Трамп призвал назначить спецпрокурора для расследования выборов
Трамп призвал назначить спецпрокурора для расследования выборов
Действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость назначения специального прокурора для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T03:34
2020-12-24T03:46
выборы президента сша — 2020
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джо байден
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость назначения специального прокурора для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах главы государства.Примечательно, что Twitter пометил сообщение Трампа как сомнительное.Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Трамп хочет добиться назначения специального прокурора для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США, а также вопросов, связанных с сыном Джо Байдена Хантером. Как сообщала газета New York Times, Трамп обсуждал возможность назначить спецпрокурором для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах свою сторонницу-юриста Сидни Пауэлл, которая известна ошибками в суде.По итогам прошедших 3 ноября выборов избранным президентом считается демократ Джо Байден, Трамп поражения пока не признал. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.
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хантер байден, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире

Трамп призвал назначить спецпрокурора для расследования выборов

03:34 24.12.2020 (обновлено: 03:46 24.12.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость назначения специального прокурора для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах главы государства.

"Увидев массовую фальсификацию голосов на президентских выборах 2020 года, я не согласен с любым человеком, который считает, что сильный, быстрый и справедливый специальный прокурор не нужен незамедлительно. Это были самые коррумпированные выборы в истории нашей страны, и они должны быть внимательно изучены", - написал Трамп в Twitter.

Примечательно, что Twitter пометил сообщение Трампа как сомнительное.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Трамп хочет добиться назначения специального прокурора для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США, а также вопросов, связанных с сыном Джо Байдена Хантером. Как сообщала газета New York Times, Трамп обсуждал возможность назначить спецпрокурором для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах свою сторонницу-юриста Сидни Пауэлл, которая известна ошибками в суде.
По итогам прошедших 3 ноября выборов избранным президентом считается демократ Джо Байден, Трамп поражения пока не признал. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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