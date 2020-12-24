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МЧС будет спасать людей из горящих высоток с помощью беспилотников
МЧС будет спасать людей из горящих высоток с помощью беспилотников
МЧС России намерено спасать пострадавших при происшествиях с помощью беспилотников, которые в силах переносить по воздуху вес до 150 килограммов, сообщил... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:45
2020-12-24T09:45
россия
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. МЧС России намерено спасать пострадавших при происшествиях с помощью беспилотников, которые в силах переносить по воздуху вес до 150 килограммов, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.Сроки введения новых технологий в МЧС Чуприян не уточнил.Российские спасатели отметят 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 30-летие МЧС РФ. В этот день 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.По словам главы ведомства Евгения Зиничева, за 30 лет деятельности удалось спасти свыше 2,5 миллиона человек, ликвидировано более 31 тысячи ЧС различного характера, потушено почти 7 миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов. При реагировании на ЧС за рубежом подразделения МЧС России провели более 500 гуманитарных операций.
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россия, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС будет спасать людей из горящих высоток с помощью беспилотников

09:45 24.12.2020
 
© Фото : ГУМЧС России по Красноярскому краюПожарные учения в бизнес-центре "Первая башня" в Красноярске
Пожарные учения в бизнес-центре Первая башня в Красноярске - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : ГУМЧС России по Красноярскому краю
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. МЧС России намерено спасать пострадавших при происшествиях с помощью беспилотников, которые в силах переносить по воздуху вес до 150 килограммов, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.
"Мы хотим сейчас беспилотники запустить, чтобы они поднимали груз 100-150 килограммов, чтобы могли мы и тушить, и спасать людей из, допустим, тех же высотных зданий", - сказал Чуприян на пресс-конференции, посвященной 30-летию ведомства.
Сроки введения новых технологий в МЧС Чуприян не уточнил.
Российские спасатели отметят 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 30-летие МЧС РФ. В этот день 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
По словам главы ведомства Евгения Зиничева, за 30 лет деятельности удалось спасти свыше 2,5 миллиона человек, ликвидировано более 31 тысячи ЧС различного характера, потушено почти 7 миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов. При реагировании на ЧС за рубежом подразделения МЧС России провели более 500 гуманитарных операций.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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РоссияЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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