МЧС будет спасать людей из горящих высоток с помощью беспилотников
© Фото : ГУМЧС России по Красноярскому краюПожарные учения в бизнес-центре "Первая башня" в Красноярске
© Фото : ГУМЧС России по Красноярскому краю
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. МЧС России намерено спасать пострадавших при происшествиях с помощью беспилотников, которые в силах переносить по воздуху вес до 150 килограммов, сообщил журналистам первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.
"Мы хотим сейчас беспилотники запустить, чтобы они поднимали груз 100-150 килограммов, чтобы могли мы и тушить, и спасать людей из, допустим, тех же высотных зданий", - сказал Чуприян на пресс-конференции, посвященной 30-летию ведомства.
Сроки введения новых технологий в МЧС Чуприян не уточнил.
Российские спасатели отметят 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 30-летие МЧС РФ. В этот день 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
По словам главы ведомства Евгения Зиничева, за 30 лет деятельности удалось спасти свыше 2,5 миллиона человек, ликвидировано более 31 тысячи ЧС различного характера, потушено почти 7 миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов. При реагировании на ЧС за рубежом подразделения МЧС России провели более 500 гуманитарных операций.
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