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Наука
https://ria.ru/20201224/soyuz-6-1590658329.html
Роскосмос потратит 166 миллионов рублей на эскизный проект "Союза-6"
Роскосмос потратит 166 миллионов рублей на эскизный проект "Союза-6"
"Роскосмос" планирует выделить 166 миллионов рублей на разработку эскизного проекта ракеты-носителя "Союз-6" с двигателем РД-180, который поставляется в США,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T01:13
2020-12-24T01:13
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восточный
энергомаш
космос - риа наука
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Роскосмос" планирует выделить 166 миллионов рублей на разработку эскизного проекта ракеты-носителя "Союз-6" с двигателем РД-180, который поставляется в США, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.Согласно документам, на разработку эскизного проекта "Союза-6" намечается потратить 166,2 миллиона рублей. Его разработку планируется начать с января и закончить к ноябрю 2021 года.В начале сентября 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в России будет создана новая ракета - "Союз-6". Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонны, на геопереходную орбиту - 2,3 тонны. Начало летных испытаний "Союза-6" на космодроме Байконур запланировано на 2025 год, ракета также будет летать с космодрома Восточный.На первой ступени "Союза-6" будет использоваться двигатель РД-180МВ - модификация российского двигателя РД-180, применяемого на первой ступени американской ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.
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россия, восточный, энергомаш, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, москва, байконур (город), сша

Роскосмос потратит 166 миллионов рублей на эскизный проект "Союза-6"

01:13 24.12.2020
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Роскосмос" планирует выделить 166 миллионов рублей на разработку эскизного проекта ракеты-носителя "Союз-6" с двигателем РД-180, который поставляется в США, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.
Согласно документам, на разработку эскизного проекта "Союза-6" намечается потратить 166,2 миллиона рублей. Его разработку планируется начать с января и закончить к ноябрю 2021 года.
В начале сентября 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в России будет создана новая ракета - "Союз-6". Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонны, на геопереходную орбиту - 2,3 тонны. Начало летных испытаний "Союза-6" на космодроме Байконур запланировано на 2025 год, ракета также будет летать с космодрома Восточный.
На первой ступени "Союза-6" будет использоваться двигатель РД-180МВ - модификация российского двигателя РД-180, применяемого на первой ступени американской ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.
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НаукаРоссиявосточныйЭнергомашКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий РогозинМоскваБайконур (город)США
 
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