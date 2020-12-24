https://ria.ru/20201224/sochi-1590699468.html
В Сочи стартовал горнолыжный сезон
В Сочи стартовал горнолыжный сезон
Сегодня в Сочи открылся горнолыжный сезон на курорте "Красная Поляна", завтра запланирован старт катания на "Роза Хутор", а 26 декабря — на курорте "Газпром". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:28
2020-12-24T11:28
2020-12-24T11:28
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сегодня в Сочи открылся горнолыжный сезон на курорте "Красная Поляна", завтра запланирован старт катания на "Роза Хутор", а 26 декабря — на курорте "Газпром".Открытие состоялось в горной долине Цирк-2. Лыжникам и сноубордистам стали доступны трассы среднего уровня сложности, и впервые на курорте, – зеленая трасса для новичков и обучающихся на высоте 2200 метров над уровнем моря."Роза Хутор", где горнолыжников ждут, начиная с завтрашнего дня, отмечает в этому году десятилетие. На ближайшую субботу запланирован праздник с уличным оркестром и фейерверком. В эту же субботу планируется открытие сезона на курорте "Газпром". По данным его пресс-службы, начнут работать трассы в зонах катания "Альпика" и "Лаура", гости смогут воспользоваться досуговыми сервисами на горе и в развлекательном центре "Галактика". Пока трассы будут доступны для дневного катания, вечернее — запустят на "Лауре" с 1 января.
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сегодня в Сочи открылся горнолыжный сезон на курорте "Красная Поляна", завтра запланирован старт катания на "Роза Хутор", а 26 декабря — на курорте "Газпром".
Открытие состоялось в горной долине Цирк-2. Лыжникам и сноубордистам стали доступны трассы среднего уровня сложности, и впервые на курорте, – зеленая трасса для новичков и обучающихся на высоте 2200 метров над уровнем моря.
"Роза Хутор", где горнолыжников ждут, начиная с завтрашнего дня, отмечает в этому году десятилетие. На ближайшую субботу запланирован праздник с уличным оркестром и фейерверком.
В эту же субботу планируется открытие сезона на курорте "Газпром". По данным его пресс-службы, начнут работать трассы в зонах катания "Альпика" и "Лаура", гости смогут воспользоваться досуговыми сервисами на горе и в развлекательном центре "Галактика". Пока трассы будут доступны для дневного катания, вечернее — запустят на "Лауре" с 1 января.