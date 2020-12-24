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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/sobor-1590793278.html
Общецерковную оценку пандемии и новых вызовов даст Архиерейский собор РПЦ
Общецерковную оценку пандемии и новых вызовов даст Архиерейский собор РПЦ
Архиерейский собор Московского патриархата даст общецерковную оценку новым вызовам, связанным с пандемией коронавируса, и внедряемым повсеместно различным... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:19
2020-12-24T17:19
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Архиерейский собор Московского патриархата даст общецерковную оценку новым вызовам, связанным с пандемией коронавируса, и внедряемым повсеместно различным противоэпидемическим мерам и ограничениям, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Выступая на ежегодном епархиальном собрании Москвы в онлайн-формате, патриарх указал на изменения привычной картины мира, о которых сегодня говорят многие наблюдатели, и пообещал дать им соответствующую соборную оценку."Этот кризис получит церковную оценку на ближайшем архиерейском соборе – оценку с позиций евангельской правды, которая может существенно отличаться от проповедуемой сегодня некоторыми общественно-политическими силами идей "новой нормальности", предполагающей, в том числе, радикальную перестройку социальных связей, нарастающую индивидуализацию, углубление разделений между людьми", - заявил предстоятель Русской церкви.Также он обратил внимание на опасения верующих в связи с проблемой сохранения человеческой свободы в условиях возрастающей роли цифровизации в жизни общества.Напомнив о том, что в своем августовском послании священный синод РПЦ уже подчеркивал необходимость контроля со стороны общества над этими процессами, патриарх добавил, что, видимо, "Церкви предстоит вновь возвысить свой предостерегающий голос по этому поводу, как она уже это делала на протяжении последних лет".Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются поместный собор, архиерейский собор и священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. Архиерейские соборы проводятся раз в несколько лет и принимают важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.
https://ria.ru/20201224/propoved-1590777111.html
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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Общецерковную оценку пандемии и новых вызовов даст Архиерейский собор РПЦ

17:19 24.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНа открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Архиерейский собор Московского патриархата даст общецерковную оценку новым вызовам, связанным с пандемией коронавируса, и внедряемым повсеместно различным противоэпидемическим мерам и ограничениям, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Выступая на ежегодном епархиальном собрании Москвы в онлайн-формате, патриарх указал на изменения привычной картины мира, о которых сегодня говорят многие наблюдатели, и пообещал дать им соответствующую соборную оценку.
"Этот кризис получит церковную оценку на ближайшем архиерейском соборе – оценку с позиций евангельской правды, которая может существенно отличаться от проповедуемой сегодня некоторыми общественно-политическими силами идей "новой нормальности", предполагающей, в том числе, радикальную перестройку социальных связей, нарастающую индивидуализацию, углубление разделений между людьми", - заявил предстоятель Русской церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви) - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
Также он обратил внимание на опасения верующих в связи с проблемой сохранения человеческой свободы в условиях возрастающей роли цифровизации в жизни общества.
Напомнив о том, что в своем августовском послании священный синод РПЦ уже подчеркивал необходимость контроля со стороны общества над этими процессами, патриарх добавил, что, видимо, "Церкви предстоит вновь возвысить свой предостерегающий голос по этому поводу, как она уже это делала на протяжении последних лет".
Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются поместный собор, архиерейский собор и священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. Архиерейские соборы проводятся раз в несколько лет и принимают важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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