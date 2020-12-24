https://ria.ru/20201224/snegopad-1590800984.html
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада, в пятницу синоптики обещают до 11 сантиметров снега, сообщил РИА... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:54
2020-12-24T17:54
2020-12-24T17:54
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погода
петр бирюков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада, в пятницу синоптики обещают до 11 сантиметров снега, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в соответствии с прогнозом погоды в ночь на 25 декабря в столице ожидается снег, в отдельных районах - сильный, местами метель, снежные заносы, гололедица, усиление ветра до 17 метров в секунду. Прирост снега ночью может составить до 3 сантиметров, днем - до 8 сантиметров."В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести в режим повышенной готовности коммунальные службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", - подчеркнул Бирюков.По его словам, подметать проезжую часть и тротуары планируется примерно с 5.00 пятницы.Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, а также парковкам.
https://realty.ria.ru/20201224/lyublino-1590757968.html
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погода, петр бирюков
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада, в пятницу синоптики обещают до 11 сантиметров снега, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
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Он отметил, что в соответствии с прогнозом погоды в ночь на 25 декабря в столице ожидается снег, в отдельных районах - сильный, местами метель, снежные заносы, гололедица, усиление ветра до 17 метров в секунду. Прирост снега ночью может составить до 3 сантиметров, днем - до 8 сантиметров.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести в режим повышенной готовности коммунальные службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, подметать проезжую часть и тротуары планируется примерно с 5.00 пятницы.
"С помощью специализированной техники будет проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей", - сообщил заместитель мэра.
Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, а также парковкам.